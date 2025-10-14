Venado Tuerto, primera Ciudad Eficiente de Santa Fe

San Gregorio avanza con nuevas obras de entubamiento urbano
La Comuna ejecuta trabajos de escurrimiento pluvial en sectores donde se acumulaba agua tras las lluvias, con materiales adquiridos en la “Fábrica de Oportunidades” de María Teresa.
El municipio que conduce Leonel Chiarella fue reconocido por la Red de Innovación Local (RIL) dentro del programa “100 Ciudades Certificadas”, destacando su gestión moderna, sostenible y cercana a la comunidad.Regionales14/10/2025LORENA ACOSTA
Venado Tuerto fue reconocida oficialmente como Ciudad Eficiente, convirtiéndose en la primera de la provincia de Santa Fe y la quinta del país en recibir esta distinción otorgada por la Red de Innovación Local (RIL), a través del programa “100 Ciudades Certificadas”.
El reconocimiento destaca a los gobiernos locales que administran los recursos públicos de forma estratégica, innovadora y sostenible, transformando la gestión en un motor de bienestar para la ciudadanía.
“Este reconocimiento es el resultado de un trabajo planificado, sostenido y transparente, que demuestra que se puede administrar con eficacia y al mismo tiempo estar cerca de la gente”, señaló el intendente Leonel Chiarella, quien subrayó que el objetivo desde el inicio de su gestión fue “transformar el Estado en una herramienta moderna, ágil y humana”.
La certificación fue posible tras un proceso de autodiagnóstico y evaluación en áreas como profesionalización, capital humano, transformación digital, gobierno abierto, finanzas locales y atención ciudadana. “Fue un ejercicio de aprendizaje que nos permitió fortalecer lo que hacemos bien y potenciar lo que necesitaba un nuevo impulso”, añadió el mandatario.
Entre los pilares que sostienen esta distinción se destacan el equilibrio fiscal sostenido, con cinco años consecutivos de superávit; la ejecución del Plan Estratégico Participativo (PEP); la articulación público-privada que permitió insertar laboralmente a más de 1.200 personas; y el compromiso ambiental, reflejado en el cierre progresivo del basural a cielo abierto y la promoción de la separación en origen.
Además, el municipio impulsa la formación del personal a través del programa “Terminá la Secundaria”, que promueve el desarrollo personal y profesional dentro de la administración pública.
“Ser una Ciudad Eficiente significa tener una gestión que genera oportunidades para invertir, crecer, educarse, trabajar y vivir mejor. Este reconocimiento es también para toda la comunidad venadense, que apuesta por la planificación, la transparencia y la mejora continua”, concluyó Chiarella.
Hasta el momento, las otras ciudades certificadas en Argentina son Jesús María (Córdoba), Godoy Cruz y Luján de Cuyo (Mendoza), y Tres de Febrero (Buenos Aires). Con la incorporación de Venado Tuerto, el programa suma una nueva ciudad modelo para el país.
La Comuna ejecuta trabajos de escurrimiento pluvial en sectores donde se acumulaba agua tras las lluvias, con materiales adquiridos en la “Fábrica de Oportunidades” de María Teresa.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria aseguró que su espacio es el único que representa a las economías regionales y al trabajo santafesino.
El SMN mantiene el aviso amarillo para varios departamentos del sur provincial, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h durante la tarde del domingo.
Treinta bomberos de tres localidades trabajaron para controlar un incendio que afectó una gran pila de leña usada para la caldera del frigorífico. El siniestro dejó un herido.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, cuestionó la falta de planificación y compromiso del Gobierno nacional en materia vial y aseguró que las pocas reparaciones activas se realizan por orden judicial.
El siniestro ocurrió este viernes por la tarde entre Venado Tuerto y Sancti Spíritu. Uno de los conductores sufrió lesiones de consideración.
ATE acusó al ministro de Defensa, Luis Petri, de permitir que un predio del Ejército se use con fines privados. Se investiga un presunto negocio millonario vinculado al festival.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.
Científicas del CONICET-CADIC analizan el tercer varamiento mundial del ecotipo D, una rara variante de orca hallada por primera vez en la costa atlántica fueguina.
La conductora oficializó su relación con el empresario en redes, mientras Mauro Icardi disfruta de Turquía junto a la China Suárez.
El equipo suma seis derrotas en siete partidos y compromete su clasificación a la Copa Libertadores 2026. La Copa Argentina aparece como la única posibilidad concreta de salvar la temporada.
El lateral Gabriel Rojas se lesionó ante Banfield y se suma a una larga lista de jugadores entre algodones antes de la semifinal de Libertadores frente a Flamengo.
Un informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados revela que crece el pluriempleo en la provincia. La pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral agravan la situación.
La DDI de Trenque Lauquen halló en Venado Tuerto el camión usado en el robo a un carro bar de Piedritas. El vehículo fue secuestrado y su propietario, identificado.