Venado Tuerto, primera Ciudad Eficiente de Santa Fe

Venado Tuerto fue reconocida oficialmente como Ciudad Eficiente, convirtiéndose en la primera de la provincia de Santa Fe y la quinta del país en recibir esta distinción otorgada por la Red de Innovación Local (RIL), a través del programa “100 Ciudades Certificadas”.

El reconocimiento destaca a los gobiernos locales que administran los recursos públicos de forma estratégica, innovadora y sostenible, transformando la gestión en un motor de bienestar para la ciudadanía.

“Este reconocimiento es el resultado de un trabajo planificado, sostenido y transparente, que demuestra que se puede administrar con eficacia y al mismo tiempo estar cerca de la gente”, señaló el intendente Leonel Chiarella, quien subrayó que el objetivo desde el inicio de su gestión fue “transformar el Estado en una herramienta moderna, ágil y humana”.

La certificación fue posible tras un proceso de autodiagnóstico y evaluación en áreas como profesionalización, capital humano, transformación digital, gobierno abierto, finanzas locales y atención ciudadana. “Fue un ejercicio de aprendizaje que nos permitió fortalecer lo que hacemos bien y potenciar lo que necesitaba un nuevo impulso”, añadió el mandatario.

Entre los pilares que sostienen esta distinción se destacan el equilibrio fiscal sostenido, con cinco años consecutivos de superávit; la ejecución del Plan Estratégico Participativo (PEP); la articulación público-privada que permitió insertar laboralmente a más de 1.200 personas; y el compromiso ambiental, reflejado en el cierre progresivo del basural a cielo abierto y la promoción de la separación en origen.

Además, el municipio impulsa la formación del personal a través del programa “Terminá la Secundaria”, que promueve el desarrollo personal y profesional dentro de la administración pública.

“Ser una Ciudad Eficiente significa tener una gestión que genera oportunidades para invertir, crecer, educarse, trabajar y vivir mejor. Este reconocimiento es también para toda la comunidad venadense, que apuesta por la planificación, la transparencia y la mejora continua”, concluyó Chiarella.

Hasta el momento, las otras ciudades certificadas en Argentina son Jesús María (Córdoba), Godoy Cruz y Luján de Cuyo (Mendoza), y Tres de Febrero (Buenos Aires). Con la incorporación de Venado Tuerto, el programa suma una nueva ciudad modelo para el país.