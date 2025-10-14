Intento de robo y daños en el centro de Venado Tuerto

Durante la madrugada de este martes, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino ante un hecho delictivo ocurrido en la intersección de Lisandro de la Torre e Hipólito Irigoyen, donde un hombre habría intentado cometer un robo.

Un llamado telefónico alertó a la policía sobre la presencia de un sujeto que habría intentado asaltar a una persona y luego escapó por calle Lisandro de la Torre en dirección a 9 de Julio.

Minutos más tarde, los efectivos lograron localizar al sospechoso, quien, tras ser identificado y aprehendido, comenzó a autolesionarse y causar daños materiales.

La víctima, un hombre de 41 años, radicó la correspondiente denuncia en sede policial. Interviene el fiscal en turno, quien dispuso la formación de causa por robo en grado de tentativa y daño calificado.