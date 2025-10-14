Mataron con una gomera al guacamayo rojo “Charrúa” en Corrientes

Quién es "el Loco David", el nuevo sospechoso en el caso por el triple crimen narco
El ejemplar formaba parte de un proyecto de conservación en los Esteros del Iberá y murió tras recibir el impacto de una gomera. La Justicia investiga el hecho.Sociedad14/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Fundación Rewilding Argentina confirmó la muerte de “Charrúa”, un guacamayo rojo nacido en 2023 en el marco del Proyecto de Reintroducción de la especie en los Esteros del Iberá, provincia de Corrientes.
Según informaron, el ave fue abatida por el impacto de una gomera en la localidad de Concepción del Yaguareté Corá. Pese a haber sido rescatada y atendida de urgencia, falleció pocos días después debido a la gravedad de la herida.
El hecho generó una profunda indignación entre ambientalistas y vecinos de la región, ya que se trata del primer guacamayo rojo muerto por acción humana en diez años de trabajo de conservación.
“Charrúa”, junto a otros dos ejemplares llamados “Pampa” y “Toba”, había protagonizado recientemente un recorrido inédito por distintas localidades como Apipé, Villa Olivari, Loreto y Carlos Pellegrini, expandiendo su hábitat natural.
El guacamayo rojo fue declarado Monumento Natural Provincial de Corrientes en 2021, lo que implica su protección total frente a cualquier daño o caza. Por este motivo, la Fundación presentó una denuncia ante la Justicia.
Desde Rewilding Argentina lamentaron lo sucedido y expresaron:
“Esperamos que este caso sirva como ejemplo del terrible e innecesario daño que podemos infligir a la fauna y de la necesidad de seguir concientizando para lograr la coexistencia con todas las formas de vida con las que compartimos el planeta”.
