Muestra de arte por el “Octubre Rosa” y la Diversidad Cultural

La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.

Villa Cañás 14/10/2025
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, invita a toda la comunidad a participar de una nueva muestra de arte en el marco del “Octubre Rosa” —mes de sensibilización sobre el cáncer de mama— y del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
La exposición, que reunirá imágenes, fotografías, dibujos, esculturas y maquetas de artistas locales, se inaugurará el jueves 16 de octubre a las 18 horas, en el Centro Cultural Municipal, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada se contará con la participación especial de Mariana Castro, quien presentará su obra, y la música en vivo de Brenda Miguel, que acompañará el encuentro con su repertorio.

La propuesta busca generar conciencia, promover la reflexión y celebrar la diversidad cultural y artística que caracteriza a la comunidad cañaseña.

