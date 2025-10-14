Muestra de arte por el “Octubre Rosa” y la Diversidad Cultural

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, invita a toda la comunidad a participar de una nueva muestra de arte en el marco del “Octubre Rosa” —mes de sensibilización sobre el cáncer de mama— y del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.



La exposición, que reunirá imágenes, fotografías, dibujos, esculturas y maquetas de artistas locales, se inaugurará el jueves 16 de octubre a las 18 horas, en el Centro Cultural Municipal, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada se contará con la participación especial de Mariana Castro, quien presentará su obra, y la música en vivo de Brenda Miguel, que acompañará el encuentro con su repertorio.

La propuesta busca generar conciencia, promover la reflexión y celebrar la diversidad cultural y artística que caracteriza a la comunidad cañaseña.