Muestra de arte por el “Octubre Rosa” y la Diversidad Cultural

La municipalidad avanza con obras de entubación en zona rural
Las tareas se realizan en caminos rurales de Villa Cañás para mejorar el drenaje del agua y garantizar un mejor mantenimiento de las vías.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.Villa Cañás14/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, invita a toda la comunidad a participar de una nueva muestra de arte en el marco del “Octubre Rosa” —mes de sensibilización sobre el cáncer de mama— y del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
La exposición, que reunirá imágenes, fotografías, dibujos, esculturas y maquetas de artistas locales, se inaugurará el jueves 16 de octubre a las 18 horas, en el Centro Cultural Municipal, con entrada libre y gratuita.
Durante la jornada se contará con la participación especial de Mariana Castro, quien presentará su obra, y la música en vivo de Brenda Miguel, que acompañará el encuentro con su repertorio.
La propuesta busca generar conciencia, promover la reflexión y celebrar la diversidad cultural y artística que caracteriza a la comunidad cañaseña.
Las tareas se realizan en caminos rurales de Villa Cañás para mejorar el drenaje del agua y garantizar un mejor mantenimiento de las vías.
La Policía intervino durante la madrugada y secuestró una motocicleta. Los jóvenes fueron entregados a sus padres.
Un hombre fue trasladado al SAMCo con heridas leves tras un choque en avenida 51 y 56.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto organizado por la Escuela José Manuel Estrada, donde se destacó la importancia de la inclusión y el reconocimiento a los pueblos originarios.
Vecinos y el conductor actuaron rápido y evitaron daños mayores.
El Municipio amplió su parque automotor con dos equipos adquiridos mediante el Fondo de Obras Menores. Servirán para tareas viales y el relleno sanitario.
ATE acusó al ministro de Defensa, Luis Petri, de permitir que un predio del Ejército se use con fines privados. Se investiga un presunto negocio millonario vinculado al festival.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.
Científicas del CONICET-CADIC analizan el tercer varamiento mundial del ecotipo D, una rara variante de orca hallada por primera vez en la costa atlántica fueguina.
La conductora oficializó su relación con el empresario en redes, mientras Mauro Icardi disfruta de Turquía junto a la China Suárez.
El equipo suma seis derrotas en siete partidos y compromete su clasificación a la Copa Libertadores 2026. La Copa Argentina aparece como la única posibilidad concreta de salvar la temporada.
El lateral Gabriel Rojas se lesionó ante Banfield y se suma a una larga lista de jugadores entre algodones antes de la semifinal de Libertadores frente a Flamengo.
Un informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados revela que crece el pluriempleo en la provincia. La pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral agravan la situación.
La DDI de Trenque Lauquen halló en Venado Tuerto el camión usado en el robo a un carro bar de Piedritas. El vehículo fue secuestrado y su propietario, identificado.