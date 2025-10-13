El Gobierno celebró la liberación de los 20 rehenes en Gaza

Patricia bullrich lanza el plan paraná para reforzar la seguridad en la hidrovía
La ministra de Seguridad presentó una nueva estrategia para controlar el tráfico fluvial y prevenir delitos en el corredor Paraguay–Paraná.
Entre los liberados hay tres argentinos que regresarán al país tras más de 700 días de cautiverio. El Gobierno destacó el rol de Donald Trump en el acuerdo de paz.Política 13/10/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno Nacional emitió un comunicado oficial en el que celebró la liberación de los 20 rehenes que permanecían prisioneros en Gaza, entre ellos tres ciudadanos argentinos que recuperarán su libertad luego de más de 700 días de cautiverio.
Según el texto difundido por la Oficina del Presidente, las víctimas continuaban en manos de Hamas desde los ataques del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. En el mensaje, el Ejecutivo argentino destacó la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como “el artífice de este hito en el camino hacia la paz en Medio Oriente”.
El comunicado recordó la historia de los tres argentinos liberados: Ariel y David Cunio, y Eitan Horn. David fue secuestrado junto a su esposa, Sharon Aloni Cunio, y sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de tres años, en el kibutz Nir Or; las tres habían sido liberadas en noviembre pasado. Ariel fue capturado junto a su novia, Arbel Yehud, liberada en febrero de este año, mientras que Eitan fue secuestrado junto a su hermano Iair, también liberado meses atrás.
El Gobierno remarcó la “valentía y resiliencia” de los rehenes y destacó que sobrevivieron a un cautiverio “tan inhumano como prolongado”, durante el cual fueron “torturados y expuestos a condiciones extremas”. “Su entereza se erige hoy como símbolo de esperanza y fe en la vida”, señaló el documento.
Finalmente, el Ejecutivo subrayó que la memoria de quienes padecieron este cautiverio debe servir como impulso para fortalecer el compromiso con la paz. “La República Argentina celebra que, tras dos años, las partes hayan alcanzado un acuerdo para pacificar la Franja de Gaza”, concluyó.
