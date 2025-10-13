Echenique expulsó a Quinteros y revivió una vieja rivalidad

El debut de Gustavo Quinteros como local al frente de Independiente terminó de la peor manera. En apenas media hora de juego ante Lanús, el técnico fue expulsado por el árbitro Fernando Echenique tras una protesta airada, que incluyó un “¡dale, dejate de romper las pelotas!” audible para todo el estadio Libertadores de América.

El juez no dudó y le mostró la roja directa, dejando al “Rojo” bajo la conducción de su asistente, Leandro Desábato. La decisión encendió la bronca del banco y recordó los viejos choques entre ambos, que ya habían tenido cruces calientes cuando Quinteros dirigía a Vélez.

En aquella etapa, Echenique fue señalado por el cuerpo técnico del Fortín en varios partidos polémicos: la expulsión de Quinteros en la Bombonera tras un cruce con Cavani, un penal no sancionado ante Belgrano y las decisiones discutidas frente a Lanús, donde también hubo una roja vía VAR.

Esta nueva expulsión parece reabrir una rivalidad personal entre el árbitro y el entrenador, que ahora se traslada al banco de Independiente. Quinteros, suspendido, no podrá estar en el próximo encuentro del “Rojo” y podría enfrentar una sanción más dura si sus declaraciones posteriores agravan el conflicto.