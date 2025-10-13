Echenique expulsó a Quinteros y revivió una vieja rivalidad

Racing sufre por las bajas: Rojas y otros lesionados preocupan a Costas
El lateral Gabriel Rojas se lesionó ante Banfield y se suma a una larga lista de jugadores entre algodones antes de la semifinal de Libertadores frente a Flamengo.
El árbitro echó al DT de Independiente en el duelo ante Lanús y reeditó una pica que se remonta a su etapa en Vélez.Deportes13/10/2025GASTON PAROLA
El debut de Gustavo Quinteros como local al frente de Independiente terminó de la peor manera. En apenas media hora de juego ante Lanús, el técnico fue expulsado por el árbitro Fernando Echenique tras una protesta airada, que incluyó un “¡dale, dejate de romper las pelotas!” audible para todo el estadio Libertadores de América.
El juez no dudó y le mostró la roja directa, dejando al “Rojo” bajo la conducción de su asistente, Leandro Desábato. La decisión encendió la bronca del banco y recordó los viejos choques entre ambos, que ya habían tenido cruces calientes cuando Quinteros dirigía a Vélez.
En aquella etapa, Echenique fue señalado por el cuerpo técnico del Fortín en varios partidos polémicos: la expulsión de Quinteros en la Bombonera tras un cruce con Cavani, un penal no sancionado ante Belgrano y las decisiones discutidas frente a Lanús, donde también hubo una roja vía VAR.
Esta nueva expulsión parece reabrir una rivalidad personal entre el árbitro y el entrenador, que ahora se traslada al banco de Independiente. Quinteros, suspendido, no podrá estar en el próximo encuentro del “Rojo” y podría enfrentar una sanción más dura si sus declaraciones posteriores agravan el conflicto.
El equipo suma seis derrotas en siete partidos y compromete su clasificación a la Copa Libertadores 2026. La Copa Argentina aparece como la única posibilidad concreta de salvar la temporada.
El encuentro por la fecha 17 se disputará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium. Javier Tebas calificó la decisión como “un paso histórico” para el fútbol español.
El presidente estadounidense cuestionó la decisión de la NFL y aseguró que “nunca oyó hablar” del artista puertorriqueño. Además, volvió a criticar las reglas del fútbol americano.
El delantero uruguayo de Racing fue sancionado por su gesto contra el “Huevo” Acuña tras el cruce ante River por la Copa Argentina. Cumplirá la pena solo en ese certamen.
La Selección Argentina jugará este viernes un amistoso ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, como parte de la Fecha FIFA de octubre. Lionel Messi podría ir al banco por precaución.
Antonio Aracre anticipó que Javier Milei prepara un “nuevo plan de convertibilidad” tras el apoyo financiero de Estados Unidos, reavivando el recuerdo del histórico “uno a uno” de los años ‘90.
El Gobierno de Santa Fe confirmó que aplicará descuentos a quienes no trabajen el martes 14, cuando CTERA realizará un paro nacional docente.
Treinta bomberos de tres localidades trabajaron para controlar un incendio que afectó una gran pila de leña usada para la caldera del frigorífico. El siniestro dejó un herido.
El Gobierno nacional confirmó el aval para tres operaciones de financiamiento: dos créditos de la CAF y la posibilidad de emitir bonos en Estados Unidos. Los fondos se destinarán a obras de infraestructura y a los Juegos Odesur 2026.
El gobernador de Santa Fe contó en “La Noche de Mirtha” que recibió disparos en su casa y debió sacar a su familia de Rosario. Habló de narcoterrorismo y pidió una respuesta firme del Estado.
ATE acusó al ministro de Defensa, Luis Petri, de permitir que un predio del Ejército se use con fines privados. Se investiga un presunto negocio millonario vinculado al festival.
El Presidente encabezará una reunión bilateral con su par estadounidense este martes en la Casa Blanca, tras el anuncio de un rescate económico de 20.000 millones de dólares.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.