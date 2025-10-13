Villa Cañás: Dos menores demorados por realizar picadas en la Ruta 94

La municipalidad avanza con obras de entubación en zona rural
Las tareas se realizan en caminos rurales de Villa Cañás para mejorar el drenaje del agua y garantizar un mejor mantenimiento de las vías.
La Policía intervino durante la madrugada y secuestró una motocicleta. Los jóvenes fueron entregados a sus padres.
En horas de la madrugada del lunes, personal de la Comisaría Sexta de Villa Cañás intervino tras un aviso del área de Tránsito Municipal, que alertaba sobre un grupo de motociclistas realizando picadas clandestinas sobre la Ruta Provincial 94, entre las avenidas 64 y 59.
Al llegar al lugar, los agentes observaron dos motos circulando a alta velocidad y efectuando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros. Luego de un seguimiento controlado, lograron interceptar uno de los rodados, mientras que el otro se dio a la fuga.
Los jóvenes fueron identificados y trasladados a la sede de la Comisaría Sexta. Por orden de la Fiscal interviniente, se formó causa por conducción peligrosa, se secuestró la motocicleta y los menores fueron entregados a sus progenitores.
El procedimiento contó con la colaboración del personal de Tránsito Municipal, que había detectado la situación y dio aviso inmediato a las fuerzas policiales para prevenir posibles accidentes.
Un hombre fue trasladado al SAMCo con heridas leves tras un choque en avenida 51 y 56.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto organizado por la Escuela José Manuel Estrada, donde se destacó la importancia de la inclusión y el reconocimiento a los pueblos originarios.
Vecinos y el conductor actuaron rápido y evitaron daños mayores.
El Municipio amplió su parque automotor con dos equipos adquiridos mediante el Fondo de Obras Menores. Servirán para tareas viales y el relleno sanitario.
La Municipalidad informó que la recolección de residuos y el servicio de riego funcionarán con normalidad durante el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Antonio Aracre anticipó que Javier Milei prepara un “nuevo plan de convertibilidad” tras el apoyo financiero de Estados Unidos, reavivando el recuerdo del histórico “uno a uno” de los años ‘90.
El Gobierno de Santa Fe confirmó que aplicará descuentos a quienes no trabajen el martes 14, cuando CTERA realizará un paro nacional docente.
Treinta bomberos de tres localidades trabajaron para controlar un incendio que afectó una gran pila de leña usada para la caldera del frigorífico. El siniestro dejó un herido.
El Gobierno nacional confirmó el aval para tres operaciones de financiamiento: dos créditos de la CAF y la posibilidad de emitir bonos en Estados Unidos. Los fondos se destinarán a obras de infraestructura y a los Juegos Odesur 2026.
El gobernador de Santa Fe contó en “La Noche de Mirtha” que recibió disparos en su casa y debió sacar a su familia de Rosario. Habló de narcoterrorismo y pidió una respuesta firme del Estado.
ATE acusó al ministro de Defensa, Luis Petri, de permitir que un predio del Ejército se use con fines privados. Se investiga un presunto negocio millonario vinculado al festival.
El Presidente encabezará una reunión bilateral con su par estadounidense este martes en la Casa Blanca, tras el anuncio de un rescate económico de 20.000 millones de dólares.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.