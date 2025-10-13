Villa Cañás: Dos menores demorados por realizar picadas en la Ruta 94

En horas de la madrugada del lunes, personal de la Comisaría Sexta de Villa Cañás intervino tras un aviso del área de Tránsito Municipal, que alertaba sobre un grupo de motociclistas realizando picadas clandestinas sobre la Ruta Provincial 94, entre las avenidas 64 y 59.

Al llegar al lugar, los agentes observaron dos motos circulando a alta velocidad y efectuando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros. Luego de un seguimiento controlado, lograron interceptar uno de los rodados, mientras que el otro se dio a la fuga.

Los jóvenes fueron identificados y trasladados a la sede de la Comisaría Sexta. Por orden de la Fiscal interviniente, se formó causa por conducción peligrosa, se secuestró la motocicleta y los menores fueron entregados a sus progenitores.

El procedimiento contó con la colaboración del personal de Tránsito Municipal, que había detectado la situación y dio aviso inmediato a las fuerzas policiales para prevenir posibles accidentes.