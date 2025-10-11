Elortondo: tres detenidos y secuestros por narcomenudeo

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) – Región III, con sede en Venado Tuerto, llevó a cabo en la tarde del viernes 10 de octubre una serie de allanamientos simultáneos en la localidad de Elortondo, bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación – Fiscalía Regional N° 3 – Unidad Fiscal Venado Tuerto, a cargo del fiscal Dr. Raposo.

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios ubicados en calles Independencia y 9 de Julio, con colaboración del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto y la presencia de testigos hábiles.

Durante el operativo se secuestró una importante cantidad de estupefacientes, armas de fuego de distintos calibres, municiones, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y dinero en efectivo. También fueron incautados teléfonos celulares, una motocicleta y un automóvil con irregularidades que podrían estar vinculadas a otros hechos ilícitos.

Como resultado, tres personas mayores de edad fueron aprehendidas y trasladadas a sede policial, quedando a disposición del Ministerio Público de la Acusación. La investigación continúa para determinar el grado de participación de los involucrados y su posible relación con otras causas en curso.

Desde la Policía de Investigaciones – Región III se destacó el trabajo coordinado entre las distintas unidades operativas, el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe y el aporte de vecinos, cuyas denuncias contribuyen a combatir el narcomenudeo y delitos conexos en la región.