Choque entre camión y camioneta dejó dos heridos en ruta 33

Un fuerte choque entre un camión y una camioneta ocurrido este viernes por la tarde en el kilómetro 617 de la ruta nacional 33, a la altura de la estancia La Plana, dejó como saldo dos personas heridas, una de ellas con lesiones graves.

El siniestro se registró alrededor de las 16.30 e involucró a un camión Iveco con acoplado cargado con soja, conducido por Adrián B., de 61 años, oriundo de Venado Tuerto, y una Volkswagen Amarok gris en la que viajaba Hernán P., de 46 años, vecino de Pérez.

El camión circulaba en dirección a Venado Tuerto y la camioneta hacia Rufino. Tras el impacto, el Iveco quedó lateralizado en la banquina, mientras que la Amarok colisionó contra dos árboles, resultando con importantes daños en su lateral izquierdo.

Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto y personal del SIES 107 acudieron al lugar y asistieron a las víctimas. El conductor de la camioneta fue hallado fuera del vehículo y recibió atención inmediata, mientras que el chofer del camión debió ser inmovilizado y rescatado desde la cabina. Ambos fueron trasladados al hospital local.

Según se informó, el conductor de la Amarok sufrió una fractura expuesta en un brazo, mientras que el camionero presentaba traumatismos en la zona lumbar.

En el operativo intervinieron efectivos del 911 Venado Tuerto, Gendarmería Nacional y policías de San Eduardo y Maggiolo. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.