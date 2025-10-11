Choque entre camión y camioneta dejó dos heridos en ruta 33

Melincué: desmienten fallas en el sistema de bombeo
Las autoridades comunales confirmaron que las estaciones funcionan con normalidad y evacúan hasta 15 millones de litros de agua por hora, tras versiones que generaron preocupación en la comunidad.
El siniestro ocurrió este viernes por la tarde entre Venado Tuerto y Sancti Spíritu. Uno de los conductores sufrió lesiones de consideración.Regionales11/10/2025LORENA ACOSTA
Un fuerte choque entre un camión y una camioneta ocurrido este viernes por la tarde en el kilómetro 617 de la ruta nacional 33, a la altura de la estancia La Plana, dejó como saldo dos personas heridas, una de ellas con lesiones graves.
El siniestro se registró alrededor de las 16.30 e involucró a un camión Iveco con acoplado cargado con soja, conducido por Adrián B., de 61 años, oriundo de Venado Tuerto, y una Volkswagen Amarok gris en la que viajaba Hernán P., de 46 años, vecino de Pérez.
El camión circulaba en dirección a Venado Tuerto y la camioneta hacia Rufino. Tras el impacto, el Iveco quedó lateralizado en la banquina, mientras que la Amarok colisionó contra dos árboles, resultando con importantes daños en su lateral izquierdo.
Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto y personal del SIES 107 acudieron al lugar y asistieron a las víctimas. El conductor de la camioneta fue hallado fuera del vehículo y recibió atención inmediata, mientras que el chofer del camión debió ser inmovilizado y rescatado desde la cabina. Ambos fueron trasladados al hospital local.
Según se informó, el conductor de la Amarok sufrió una fractura expuesta en un brazo, mientras que el camionero presentaba traumatismos en la zona lumbar.
En el operativo intervinieron efectivos del 911 Venado Tuerto, Gendarmería Nacional y policías de San Eduardo y Maggiolo. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.
El crimen del joven de Sancti Spíritu, asesinado en julio de 2023 durante una emboscada en Santa Fe capital, será juzgado por un jurado popular. La Fiscalía pedirá prisión perpetua para los acusados.
El hecho ocurrió este martes por la tarde. Bomberos de Venado Tuerto acudieron al lugar y confirmaron que el conductor había logrado controlar las llamas.
El presidente comunal Lucas Fanelli presentó una acción judicial junto a vecinos para exigir reparaciones urgentes en un tramo clave de la traza, afectado por el intenso tránsito de camiones.
La diputada provincial subrayó el alcance del programa del gobierno santafesino y valoró su continuidad como política pública que garantiza transparencia y equidad en el acceso habitacional.
El diputado socialista Esteban Paulón advirtió que volver a imprimir las boletas por la renuncia de José Luis Espert costaría $14.000 millones y rechazó que el gasto recaiga en el Estado. “No tenemos que pagar todos por una decisión del Presidente”, señaló.
La Cámara de Diputados modificó un artículo clave del proyecto que limita el uso de los decretos presidenciales. La iniciativa deberá volver al Senado, lo que posterga su definición.
El delantero uruguayo de Racing fue sancionado por su gesto contra el “Huevo” Acuña tras el cruce ante River por la Copa Argentina. Cumplirá la pena solo en ese certamen.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de Venado Tuerto en un control de ingreso a la provincia.
Vecinos y el conductor actuaron rápido y evitaron daños mayores.
El Tesoro norteamericano anunció un acuerdo con el Banco Central argentino para estabilizar el mercado cambiario. La medida busca frenar la suba del dólar y fortalecer las reservas.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto organizado por la Escuela José Manuel Estrada, donde se destacó la importancia de la inclusión y el reconocimiento a los pueblos originarios.
El jefe de Gabinete desmintió percibir los 180 mil dólares mensuales que la diputada Marcela Pagano le atribuyó por integrar el directorio de YPF. Aseguró que renunció expresamente a esos honorarios.
