Villa Cañás conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

En la mañana de este jueves, la ciudad de Villa Cañás se sumó a la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fecha que en Argentina se recuerda cada 12 de octubre.

El acto oficial se realizó en la Escuela José Manuel Estrada y contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi, acompañado por funcionarios del gabinete municipal, entre ellos la secretaria de Acción Social, el secretario de Gobierno, la secretaria de Obras Públicas, la directora de Cultura y Educación y el director de Deportes.

Durante la jornada, los alumnos presentaron trabajos y reflexiones alusivas, destacando la importancia de valorar la diversidad, promover la inclusión y mantener viva la memoria de los pueblos originarios que forman parte de la identidad nacional.

Desde la Municipalidad de Villa Cañás expresaron su agradecimiento a la comunidad educativa por la invitación y felicitaron a docentes y estudiantes por la organización de una ceremonia cargada de compromiso y sensibilidad social.

La conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de una Argentina plural, basada en el diálogo intercultural y la igualdad de derechos como pilares del desarrollo comunitario.