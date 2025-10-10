Incendio vehicular controlado en Villa Cañás

Villa Cañás incorporó una nueva niveladora y un tractor para servicios municipales
El Municipio amplió su parque automotor con dos equipos adquiridos mediante el Fondo de Obras Menores. Servirán para tareas viales y el relleno sanitario.
Un principio de incendio en un vehículo generó alarma este martes por la mañana en Villa Cañás. El hecho ocurrió alrededor de las 8:10, en la intersección de avenida 50 y avenida 59, donde los Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos sobre la presencia de humo en un automóvil.
Según informaron desde el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos, el ocupante del vehículo, junto a residentes de la zona, logró extinguir el fuego con un matafuegos antes de que las llamas se propagaran.
El personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar y realizó tareas de control para evitar una posible re ignición, regresando luego al cuartel sin novedades.
En el operativo también colaboró personal de Tránsito municipal.
La Municipalidad informó que la recolección de residuos y el servicio de riego funcionarán con normalidad durante el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
