Incendio vehicular controlado en Villa Cañás

Vecinos y el conductor actuaron rápido y evitaron daños mayores.

Villa Cañás10/10/2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
Un principio de incendio en un vehículo generó alarma este martes por la mañana en Villa Cañás. El hecho ocurrió alrededor de las 8:10, en la intersección de avenida 50 y avenida 59, donde los Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos sobre la presencia de humo en un automóvil.

Según informaron desde el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos, el ocupante del vehículo, junto a residentes de la zona, logró extinguir el fuego con un matafuegos antes de que las llamas se propagaran.

El personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar y realizó tareas de control para evitar una posible re ignición, regresando luego al cuartel sin novedades.

En el operativo también colaboró personal de Tránsito municipal.

