Rufino: detuvieron a un hombre con pedido de captura por estafa en Casilda

Durante un operativo de control en el acceso a la ciudad de Rufino, personal de la Guardia Provincial de Venado Tuerto detuvo a un hombre oriundo de esa ciudad que tenía un pedido de captura activo por una causa de estafa.

Según informaron fuentes policiales, la investigación se relaciona con una denuncia radicada en Casilda por presuntas estafas cometidas por una empresa constructora de Venado Tuerto.

Por disposición del Fiscal de Casilda, el individuo fue trasladado y alojado en sede policial, donde permanece detenido a la espera de nuevas medidas judiciales.