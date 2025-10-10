Rufino: detuvieron a un hombre con pedido de captura por estafa en Casilda

Teodelina: detuvieron a un joven acusado de robo y agresión
Un joven de 19 años fue detenido tras amenazar y golpear a otro para robarle el celular en cercanías de la terminal de ómnibus.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de Venado Tuerto en un control de ingreso a la provincia.Policiales 10/10/2025SOFIA ZANOTTI
Durante un operativo de control en el acceso a la ciudad de Rufino, personal de la Guardia Provincial de Venado Tuerto detuvo a un hombre oriundo de esa ciudad que tenía un pedido de captura activo por una causa de estafa.
Según informaron fuentes policiales, la investigación se relaciona con una denuncia radicada en Casilda por presuntas estafas cometidas por una empresa constructora de Venado Tuerto.
Por disposición del Fiscal de Casilda, el individuo fue trasladado y alojado en sede policial, donde permanece detenido a la espera de nuevas medidas judiciales.
Un joven de 19 años fue detenido tras amenazar y golpear a otro para robarle el celular en cercanías de la terminal de ómnibus.
El fiscal de Homicidios Carlos Lacuadra confirmó que la causa está lista para ser elevada a juicio y que los dos imputados podrían ser juzgados por un jurado popular.
El vehículo, una Honda Tornado 250cc, tenía pedido de secuestro activo por una causa de robo agravado. Fue encontrado entre las malezas por personal de la Comisaría 14ª.
La fiscalía sostiene que los abusos se extendieron durante seis años, cuando la víctima tenía entre 8 y 14 años. El juicio se desarrolla en los tribunales venadenses.
El hecho ocurrió en junio de 2025. Diego Alberto Sanabria fue condenado por el robo, faena y transporte ilegal de animales. La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo.
El operativo se realizó en la esquina de Sarmiento y San Martín. El joven, de 23 años, estaba junto a otros dos muchachos, uno de ellos menor de edad, consumiendo alcohol.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
La Cámara de Diputados modificó un artículo clave del proyecto que limita el uso de los decretos presidenciales. La iniciativa deberá volver al Senado, lo que posterga su definición.
Boca Juniors abrió sus puertas para despedir al histórico entrenador, que falleció el miércoles a los 69 años. El homenaje se realiza en el Hall Central del estadio.
El delantero uruguayo de Racing fue sancionado por su gesto contra el “Huevo” Acuña tras el cruce ante River por la Copa Argentina. Cumplirá la pena solo en ese certamen.
La Municipalidad informó que la recolección de residuos y el servicio de riego funcionarán con normalidad durante el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
La Selección Argentina jugará este viernes un amistoso ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, como parte de la Fecha FIFA de octubre. Lionel Messi podría ir al banco por precaución.
El Municipio amplió su parque automotor con dos equipos adquiridos mediante el Fondo de Obras Menores. Servirán para tareas viales y el relleno sanitario.
El intendente Norberto Gizzi enumeró trabajos clave en desagües, dársenas, alumbrado y caminos rurales. Con fabricación propia de módulos y apoyo provincial, el municipio busca resolver puntos críticos y preparar la ciudad para los próximos 30–40 años.