Adorni defendió el show de Milei: “Lo pagó la editorial”

El acto de presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei en el Movistar Arena —que incluyó un recital y gran despliegue escénico— generó polémica en distintos sectores políticos. La diputada Margarita Stolbizer presentó un pedido de informes en el Congreso para conocer cómo se financió el evento, ante las sospechas de un posible uso de fondos públicos.

En respuesta, el vocero presidencial Manuel Adorni aclaró que la actividad fue completamente privada y pagada por la editorial Hojas del Sur, encargada de la publicación de la obra.

“Fue un espectáculo privado pagado por la editorial que editó el último libro y que también le va a editar una especie de compendio de los libros que él escribió a lo largo de su carrera académica. En pos de eso hizo una presentación a la altura”, expresó Adorni en declaraciones a LN+.

El evento, realizado el lunes en el Movistar Arena, combinó la presentación del libro con un show musical y una puesta escénica que fue ampliamente difundida en redes sociales.