Bancos y consultoras prevén dólar a $1.490 e inflación del 42% para fin de año

El Gobierno recompone reservas con compras por USD 700 millones
Tras la eliminación temporal de retenciones, el Tesoro logró recuperar parte de las reservas perdidas. Se liquidaron USD 2.000 millones y se esperan más ingresos en los próximos días.
El relevamiento de FocusEconomics anticipa un crecimiento del PBI del 4,4% en 2025 y una desaceleración de la inflación, aunque advierte por los efectos de la reciente depreciación del peso.
Los principales bancos y consultoras nacionales e internacionales actualizaron sus proyecciones económicas para la Argentina y coincidieron en que el dólar oficial cerrará 2025 por encima de los $1.490, la inflación anual rondará el 42% y el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá un 4,4%, según el último informe de FocusEconomics.
El estudio, que recopila pronósticos de más de 30 entidades financieras y centros de análisis, señala que el tipo de cambio oficial mayorista se ubicaría en $1.496,4 hacia diciembre. En paralelo, se prevé una inflación interanual del 42,1%, lo que marcaría una importante baja respecto a los niveles de los últimos años.
En su diagnóstico, FocusEconomics destacó que la inflación bajó a 33,6% en agosto, su nivel más bajo desde 2018, impulsada por el ajuste fiscal, la apertura comercial y una menor presión de los precios internacionales. No obstante, la reciente depreciación del peso podría ralentizar la tendencia descendente, y se proyecta un aumento del 23,6% del IPC para 2026.
Respecto a la actividad económica, el informe precisó que el PBI creció 0,9% en el primer trimestre y cayó 0,1% en el segundo, con un repunte de las exportaciones y el consumo, aunque con descensos en inversión e importaciones. Para el tercer trimestre se espera una leve contracción, lo que llevó a ajustar a la baja la estimación anual.
Aun así, los analistas ubicaron a la Argentina entre las economías de mayor expansión de la región para 2025 y 2026, favorecida por las reformas estructurales y la estabilización de precios. Sin embargo, advirtieron que un resultado adverso para el oficialismo en las elecciones legislativas podría alterar este escenario.
En cuanto a la política monetaria, el reporte subrayó que las tasas de interés bancarias aumentaron de 32% en junio a 58% en agosto, reflejo de la pérdida de confianza en los activos locales y del nuevo esquema de encajes.
El ministro de Economía aseguró que busca alternativas para afrontar los pagos de deuda y ratificó que Argentina “honrará sus compromisos”.
El proyecto enviado por Javier Milei al Congreso fija metas económicas clave para 2026 y promete aumentos en salud, jubilaciones y universidades.
La divisa subió $15 este lunes y se ofrece a $1.480 en el Banco Nación. En el mercado mayorista, la cotización tocó un récord de $1.470,50, cerca del límite de intervención del BCRA.
El tipo de cambio arranca la semana con subas y fuerte presión en los mercados tras el resultado en Buenos Aires. Los ADRs caen 12% y el riesgo país apunta a los 1000 puntos.
El mercado cambiario abrió sin variaciones este viernes, en una rueda marcada por la expectativa a dos días de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
El astro portugués fue homenajeado en los Portugal Football Globes y habló sobre el final de su carrera, su amor por la Selección y el sueño de alcanzar los 1000 goles.
Será el domingo 2 de noviembre, con un recorrido de 40 kilómetros por caminos rurales.
Con un ajustado quórum, la oposición busca aprobar la reforma a la ley de DNU, que reduciría el margen de acción del Presidente y permitiría su rechazo con el voto de una sola cámara.
Tres personas fueron detenidas durante la movilización mientras Diputados debatía la reforma de la ley de DNU.
Se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores.
El exentrenador de Boca Juniors falleció este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer. Fue campeón de la Copa Libertadores 2007 y referente como jugador en Estudiantes de La Plata.
Con 215 votos a favor, la Cámara baja aprobó el pedido del juez Lino Mirabelli para registrar bienes del diputado, imputado por lavado de dinero y vinculado al empresario extraditado por narcotráfico.