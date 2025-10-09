Bancos y consultoras prevén dólar a $1.490 e inflación del 42% para fin de año

Los principales bancos y consultoras nacionales e internacionales actualizaron sus proyecciones económicas para la Argentina y coincidieron en que el dólar oficial cerrará 2025 por encima de los $1.490, la inflación anual rondará el 42% y el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá un 4,4%, según el último informe de FocusEconomics.

El estudio, que recopila pronósticos de más de 30 entidades financieras y centros de análisis, señala que el tipo de cambio oficial mayorista se ubicaría en $1.496,4 hacia diciembre. En paralelo, se prevé una inflación interanual del 42,1%, lo que marcaría una importante baja respecto a los niveles de los últimos años.

En su diagnóstico, FocusEconomics destacó que la inflación bajó a 33,6% en agosto, su nivel más bajo desde 2018, impulsada por el ajuste fiscal, la apertura comercial y una menor presión de los precios internacionales. No obstante, la reciente depreciación del peso podría ralentizar la tendencia descendente, y se proyecta un aumento del 23,6% del IPC para 2026.

Respecto a la actividad económica, el informe precisó que el PBI creció 0,9% en el primer trimestre y cayó 0,1% en el segundo, con un repunte de las exportaciones y el consumo, aunque con descensos en inversión e importaciones. Para el tercer trimestre se espera una leve contracción, lo que llevó a ajustar a la baja la estimación anual.

Aun así, los analistas ubicaron a la Argentina entre las economías de mayor expansión de la región para 2025 y 2026, favorecida por las reformas estructurales y la estabilización de precios. Sin embargo, advirtieron que un resultado adverso para el oficialismo en las elecciones legislativas podría alterar este escenario.

En cuanto a la política monetaria, el reporte subrayó que las tasas de interés bancarias aumentaron de 32% en junio a 58% en agosto, reflejo de la pérdida de confianza en los activos locales y del nuevo esquema de encajes.