Trump calificó de “ridícula” la elección de Bad Bunny para el Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una nueva controversia al calificar como “absolutamente ridícula” la elección de Bad Bunny para el show del medio tiempo del próximo Super Bowl, que se disputará el 7 de febrero en Santa Clara, California.

Durante una entrevista con el programa Greg Kelly Reports (Newsmax), el líder republicano expresó su descontento con la decisión de la NFL y afirmó no conocer al cantante puertorriqueño. “Nunca he oído hablar de él. No sé quién es ni por qué lo hacen. Es una locura”, señaló Trump, insistiendo en su desacuerdo con el rumbo que ha tomado la liga.

El mandatario también aprovechó la ocasión para cuestionar los recientes cambios técnicos en el reglamento del fútbol americano, particularmente la nueva modalidad del saque inicial. “Es ridículo. No es más seguro que la patada normal. Se ve terrible y denigra el fútbol americano”, aseguró.

Bad Bunny, primer artista latino en liderar el espectáculo desde la presentación de Shakira y Jennifer Lopez en 2020, recibió críticas de sectores republicanos que acusaron a la NFL de “promover un show en español”.

Tras las declaraciones de Trump, el asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, sugirió que el Gobierno desplegaría agentes del ICE durante el evento, aunque la Casa Blanca desmintió posteriormente cualquier operativo migratorio.

El propio Bad Bunny respondió con humor desde el programa Saturday Night Live (SNL), donde fue anfitrión. “Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender español”, bromeó entre risas, ganándose la ovación del público.