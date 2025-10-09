Santa Fe incorpora un avión hidrante para combatir incendios

El Gobierno de Santa Fe adjudicó la compra de un avión hidrante a la firma Agsur Aviones SA, en el marco de la Licitación Pública Internacional N° 38/25, mediante un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La inversión total supera los 5.500 millones de pesos y busca fortalecer la capacidad provincial de respuesta ante emergencias por incendios.

La nueva aeronave, anfibia y biplaza, está equipada con tolva de fibra de vidrio de 3.104 litros, válvulas dobles de carga, monomotor turbohélice y pontones anfibios Wipaire con sistema “scooping” que permite cargar agua en pocos segundos. Además, incluye tres cascos con reducción de ruido y tres chalecos salvavidas con inflado manual de CO₂.

Podrá operar desde aeródromos pequeños, pistas no preparadas o caminos de tierra, y aterrizar directamente en lagos, lagunas, ríos o embalses para recargar agua en menos de 20 segundos. En operaciones terrestres, el tiempo de recarga no superará los 10 minutos.

Desde la Provincia destacaron que se trata de una herramienta clave para el ataque inicial y extendido de incendios, así como para el apoyo aéreo a los bomberos. Su incorporación responde a la necesidad de actuar con rapidez ante los reiterados focos y quemas de pastizales que afectan a distintas zonas del territorio santafesino.

El uso del avión estará coordinado por la Secretaría de Protección Civil, en el marco del Plan Provincial de Manejo del Fuego, junto con la Dirección General de Bomberos Zapadores y los Bomberos Voluntarios. La medida apunta a fortalecer la prevención y mejorar la seguridad del personal que combate los incendios.