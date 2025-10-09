Tres fechas de suspensión para Balboa por escupir a Acuña

Barcelona-Villarreal se jugará en Miami: LaLiga confirmó la sede
El encuentro por la fecha 17 se disputará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium. Javier Tebas calificó la decisión como “un paso histórico” para el fútbol español.
El delantero uruguayo de Racing fue sancionado por su gesto contra el “Huevo” Acuña tras el cruce ante River por la Copa Argentina. Cumplirá la pena solo en ese certamen.Deportes09/10/2025GASTON PAROLA
Adrián “Rocky” Balboa recibió una dura sanción de tres partidos de suspensión luego de escupir a Marcos Acuña al finalizar el partido entre Racing y River, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina, disputado en el Gigante de Arroyito.
El Comité Disciplinario de la AFA aplicó el castigo amparado en el artículo 13, inciso 1.i, del Código Disciplinario, que contempla “al menos tres partidos de suspensión o un periodo de tiempo adecuado por agredir, incluyendo escupir o golpear, a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.
El hecho ocurrió tras el triunfo del Millonario por 1 a 0. Balboa, visiblemente alterado, escupió al lateral de la Selección Argentina, quien había sido blanco de insultos por parte de hinchas racinguistas por su pasado en el club.
Como la sanción no supera los cuatro partidos, el delantero podrá seguir jugando en el Torneo Clausura 2025, aunque quedará inhabilitado para los próximos compromisos de la Copa Argentina. Una buena noticia para Gustavo Costas, considerando la baja de Elías Torres por lesión.
Días después del episodio, Balboa publicó un comunicado en sus redes sociales pidiendo disculpas, aunque sin mencionar directamente a Acuña: “Quiero pedir disculpas públicas por mi reacción en el partido. Esto nunca me había ocurrido como profesional y me comprometo a que no volverá a pasar”.
El encuentro por la fecha 17 se disputará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium. Javier Tebas calificó la decisión como “un paso histórico” para el fútbol español.
El presidente estadounidense cuestionó la decisión de la NFL y aseguró que “nunca oyó hablar” del artista puertorriqueño. Además, volvió a criticar las reglas del fútbol americano.
La Selección Argentina jugará este viernes un amistoso ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, como parte de la Fecha FIFA de octubre. Lionel Messi podría ir al banco por precaución.
El delantero podrá jugar el domingo en el Monumental tras la reducción de su sanción.
Boca Juniors abrió sus puertas para despedir al histórico entrenador, que falleció el miércoles a los 69 años. El homenaje se realiza en el Hall Central del estadio.
El exentrenador de Boca Juniors falleció este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer. Fue campeón de la Copa Libertadores 2007 y referente como jugador en Estudiantes de La Plata.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
El astro portugués fue homenajeado en los Portugal Football Globes y habló sobre el final de su carrera, su amor por la Selección y el sueño de alcanzar los 1000 goles.
Será el domingo 2 de noviembre, con un recorrido de 40 kilómetros por caminos rurales.
Con un ajustado quórum, la oposición busca aprobar la reforma a la ley de DNU, que reduciría el margen de acción del Presidente y permitiría su rechazo con el voto de una sola cámara.
Tres personas fueron detenidas durante la movilización mientras Diputados debatía la reforma de la ley de DNU.
Se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores.
El exentrenador de Boca Juniors falleció este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer. Fue campeón de la Copa Libertadores 2007 y referente como jugador en Estudiantes de La Plata.
Con 215 votos a favor, la Cámara baja aprobó el pedido del juez Lino Mirabelli para registrar bienes del diputado, imputado por lavado de dinero y vinculado al empresario extraditado por narcotráfico.