Tres fechas de suspensión para Balboa por escupir a Acuña

Adrián “Rocky” Balboa recibió una dura sanción de tres partidos de suspensión luego de escupir a Marcos Acuña al finalizar el partido entre Racing y River, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina, disputado en el Gigante de Arroyito.

El Comité Disciplinario de la AFA aplicó el castigo amparado en el artículo 13, inciso 1.i, del Código Disciplinario, que contempla “al menos tres partidos de suspensión o un periodo de tiempo adecuado por agredir, incluyendo escupir o golpear, a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.

El hecho ocurrió tras el triunfo del Millonario por 1 a 0. Balboa, visiblemente alterado, escupió al lateral de la Selección Argentina, quien había sido blanco de insultos por parte de hinchas racinguistas por su pasado en el club.

Como la sanción no supera los cuatro partidos, el delantero podrá seguir jugando en el Torneo Clausura 2025, aunque quedará inhabilitado para los próximos compromisos de la Copa Argentina. Una buena noticia para Gustavo Costas, considerando la baja de Elías Torres por lesión.

Días después del episodio, Balboa publicó un comunicado en sus redes sociales pidiendo disculpas, aunque sin mencionar directamente a Acuña: “Quiero pedir disculpas públicas por mi reacción en el partido. Esto nunca me había ocurrido como profesional y me comprometo a que no volverá a pasar”.