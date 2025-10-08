Casemiro confesó que su apellido está mal escrito desde el inicio de su carrera

Argentina enfrenta a Nigeria por los octavos del Mundial Sub 20
El equipo de Diego Placente busca seguir su camino en el Mundial Sub 20 de Chile ante Nigeria, un clásico rival en la categoría. El partido se juega hoy desde las 16.30 en Santiago.
El mediocampista brasileño reveló que su verdadero apellido es Casimiro, pero una confusión en sus primeros años lo marcó para siempre. “Fue un error y decidí dejarlo así”, contó.Deportes08/10/2025GASTON PAROLA
Durante más de una década, el mundo del fútbol lo conoció como Casemiro. Así figuró en sus camisetas en el Real Madrid, la Selección de Brasil y ahora en el Manchester United. Sin embargo, el propio jugador reveló que su nombre verdadero es Carlos Henrique Casimiro, con “i”, y que todo se originó por un error involuntario en sus inicios profesionales.
En una entrevista con One Football, el mediocampista brasileño explicó que la confusión surgió cuando todavía jugaba en San Pablo. “Recuerdo que jugué un partido y el club se equivocó de nombre. Lo escribieron con ‘e’”, relató.
Aquel encuentro terminó siendo uno de los mejores de su carrera hasta ese momento, y por superstición, decidió mantener el error. “Jugué muy bien en ese partido y, como soy una persona supersticiosa, dije: ‘No hay necesidad de cambiarlo, déjenlo así, las cosas van bien’”, reconoció entre risas.
Desde entonces, aunque no sea la forma correcta, “Casemiro” se convirtió en una marca registrada y en parte de su identidad deportiva. “Mi nombre es Carlos Henrique Casimiro, pero el error se quedó por siempre”, concluyó el volante de 33 años.
El astro portugués fue homenajeado en los Portugal Football Globes y habló sobre el final de su carrera, su amor por la Selección y el sueño de alcanzar los 1000 goles.
Son los únicos equipos sin expulsados en todo 2025, en un torneo que ya suma 106 tarjetas rojas. El dato reaviva el debate sobre el fair play y las decisiones arbitrales.
El defensor del Real Madrid reveló que atravesó un momento límite durante su recuperación de dos roturas de ligamento cruzado anterior, que lo alejaron más de 400 días de las canchas.
La máxima competencia europea del fútbol femenino inicia una temporada histórica con 18 equipos, formato renovado y figuras de talla mundial.
El “Millonario” fue multado con 88 mil dólares y deberá presentar un plan educativo para prevenir actos discriminatorios.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
El conductor de Radio Rivadavia aseguró que la ciudad “tiene que estar cara” para evitar la presencia de turistas de sectores populares. Sus declaraciones fueron duramente cuestionadas.
El club emitió un parte médico oficial y confirmó que el entrenador está bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado. La preocupación en el mundo Boca es total.
Sería la persona acusada de concretar los asesinatos de Morena, Brenda y Lara. Testigos y detenidos lo ubican en el lugar.
Tras el aval de la Corte Suprema, el Ejecutivo confirmó que cumplirá con el pedido judicial y extraditará al empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza respondió a la postulante kirchnerista y apuntó también contra Agustín Rossi, ex vice de Massa.
Desde Casa Rosada confirmaron que recurrirán a la Justicia si no se autoriza la reimpresión de la Boleta Única de Papel. Además, el ministro Caputo seguirá en Washington hasta el encuentro de Milei con Trump.