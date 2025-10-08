Casemiro confesó que su apellido está mal escrito desde el inicio de su carrera

Durante más de una década, el mundo del fútbol lo conoció como Casemiro. Así figuró en sus camisetas en el Real Madrid, la Selección de Brasil y ahora en el Manchester United. Sin embargo, el propio jugador reveló que su nombre verdadero es Carlos Henrique Casimiro, con “i”, y que todo se originó por un error involuntario en sus inicios profesionales.

En una entrevista con One Football, el mediocampista brasileño explicó que la confusión surgió cuando todavía jugaba en San Pablo. “Recuerdo que jugué un partido y el club se equivocó de nombre. Lo escribieron con ‘e’”, relató.

Aquel encuentro terminó siendo uno de los mejores de su carrera hasta ese momento, y por superstición, decidió mantener el error. “Jugué muy bien en ese partido y, como soy una persona supersticiosa, dije: ‘No hay necesidad de cambiarlo, déjenlo así, las cosas van bien’”, reconoció entre risas.

Desde entonces, aunque no sea la forma correcta, “Casemiro” se convirtió en una marca registrada y en parte de su identidad deportiva. “Mi nombre es Carlos Henrique Casimiro, pero el error se quedó por siempre”, concluyó el volante de 33 años.