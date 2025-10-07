El Gobierno anticipó que apelará si la Justicia rechaza reimprimir las boletas

El Gobierno nacional adelantó que apelará en caso de que la Justicia electoral no autorice la reimpresión de la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires. Según afirmaron desde Casa Rosada, la medida responde a que La Libertad Avanza “tiene prohibido por ley realizar un gasto de tal magnitud”, ya que el costo estimado supera los 10.000 millones de pesos.

El pedido fue presentado este lunes por los apoderados del espacio, Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, luego de que José Luis Espert declinara su candidatura. “Si se rechaza la reimpresión, se hará una presentación judicial”, confirmaron fuentes oficiales.

En paralelo, el Gobierno informó que el ministro de Economía, Luis Caputo, permanecerá en Washington junto a su equipo hasta la reunión que el presidente Javier Milei mantendrá con Donald Trump el próximo martes. “No tiene sentido que vuelvan y se vayan otra vez”, explicó un funcionario a la prensa.

Durante su estadía en Estados Unidos, Caputo busca avanzar en un apoyo financiero del Tesoro norteamericano, mientras el canciller Gerardo Werthein continúa negociando un acuerdo comercial bilateral que, según fuentes diplomáticas, “está próximo a cerrarse”.

Por último, desde el entorno presidencial descartaron que se produzcan cambios en el Gabinete antes de las elecciones del 26 de octubre. “Milei tomará la determinación que considere adecuada para el momento. Todos los funcionarios somos fichas de cambio”, remarcaron.