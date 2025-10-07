El Gobierno anticipó que apelará si la Justicia rechaza reimprimir las boletas

Pellegrini cruzó a Caren Tepp: “Ustedes destruyeron el país, son una máquina de romper y robar”
El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza respondió a la postulante kirchnerista y apuntó también contra Agustín Rossi, ex vice de Massa.
Desde Casa Rosada confirmaron que recurrirán a la Justicia si no se autoriza la reimpresión de la Boleta Única de Papel. Además, el ministro Caputo seguirá en Washington hasta el encuentro de Milei con Trump.
El Gobierno nacional adelantó que apelará en caso de que la Justicia electoral no autorice la reimpresión de la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires. Según afirmaron desde Casa Rosada, la medida responde a que La Libertad Avanza “tiene prohibido por ley realizar un gasto de tal magnitud”, ya que el costo estimado supera los 10.000 millones de pesos.
El pedido fue presentado este lunes por los apoderados del espacio, Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, luego de que José Luis Espert declinara su candidatura. “Si se rechaza la reimpresión, se hará una presentación judicial”, confirmaron fuentes oficiales.
En paralelo, el Gobierno informó que el ministro de Economía, Luis Caputo, permanecerá en Washington junto a su equipo hasta la reunión que el presidente Javier Milei mantendrá con Donald Trump el próximo martes. “No tiene sentido que vuelvan y se vayan otra vez”, explicó un funcionario a la prensa.
Durante su estadía en Estados Unidos, Caputo busca avanzar en un apoyo financiero del Tesoro norteamericano, mientras el canciller Gerardo Werthein continúa negociando un acuerdo comercial bilateral que, según fuentes diplomáticas, “está próximo a cerrarse”.
Por último, desde el entorno presidencial descartaron que se produzcan cambios en el Gabinete antes de las elecciones del 26 de octubre. “Milei tomará la determinación que considere adecuada para el momento. Todos los funcionarios somos fichas de cambio”, remarcaron.
Casación rechazó los planteos del ex presidente en la causa por violencia de género, aunque apartó al juez Ercolini por su vínculo personal con el imputado.
El diputado del PRO confirmó que será el nuevo primer candidato por la provincia de Buenos Aires y expresó su compromiso con el proyecto de Javier Milei.
El presidente encabezará este lunes el acto de lanzamiento de su nueva obra literaria, acompañado por “Las Fuerzas del Cielo” y un recital previo con su banda presidencial.
El economista confirmó su salida de la lista de diputados nacionales. Atribuyó el caso Machado a una “operación mediática” y prometió demostrar su inocencia ante la Justicia.
La ministra de Seguridad elogió las explicaciones del diputado de La Libertad Avanza tras el escándalo por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
El equipo de Ángel Di María se impuso 2-1 ante el River de Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura. Malcorra selló la remontada con un golazo.
La diputada provincial subrayó el alcance del programa del gobierno santafesino y valoró su continuidad como política pública que garantiza transparencia y equidad en el acceso habitacional.
El presidente comunal Lucas Fanelli presentó una acción judicial junto a vecinos para exigir reparaciones urgentes en un tramo clave de la traza, afectado por el intenso tránsito de camiones.
El conductor de Radio Rivadavia aseguró que la ciudad “tiene que estar cara” para evitar la presencia de turistas de sectores populares. Sus declaraciones fueron duramente cuestionadas.
Las jóvenes deportistas de Villa Cañás brillaron en el Campeonato Regional de Clubes, categoría B, logrando el subcampeonato y dejando al club y a la ciudad entre los mejores del país.
El club emitió un parte médico oficial y confirmó que el entrenador está bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado. La preocupación en el mundo Boca es total.