Quién es "el Loco David", el nuevo sospechoso en el caso por el triple crimen narco

Horror en Moreno: detuvieron a un hombre acusado de asesinar a su hijastro de cuatro años
El niño llegó sin vida al hospital. La madre contó que el menor había denunciado maltratos previos por parte del padrastro, quien finalmente confesó el crimen.
El nuevo sospechoso en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela es “el Loco David” o el “Tarta”, un ciudadano peruano que habría sido contratado por Pequeño J para llevar a cabo los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Una testigo clave y el detenido Víctor Sotacuro lo señalaron en sus indagatorias frente al fiscal Adrián Arribas, por lo que lo convierte en uno de los involucrados con más poder en el caso.
Mónica Débora Mujica, pareja de Sotacuro, relató que aquel viernes 19 de septiembre que el detenido fue contactado por un tal “El Loco David” para que lo busque en una vivienda en Florencio Varela.
En su declaración, al ser consultada sobre si puede aportar datos personales de "Loco", respondió: “Se llama David, pero no tengo la menor idea del apellido. Es gordito, pelo cortito, morochito, de aproximadamente 30 años, nacionalidad peruano”.
“Vive en la villa, creo que en la manzana 29. Conozco su casa, entras por un pasillo chiquito que entra a un callejón donde hay otro tope y luego está su casa, creo que la puerta es negra. Al lado vive una amiga y por eso lo vi entrar al señor muchas veces ahí”, sumó.
“En realidad al Loco lo conozco como el ‘Tarta’ ya que cuando habla tartamudea. Es conocido en el barrio”, recordó Mujica.
Además de la mujer, quien también mencionó a David fue Sotacuro, al explicar que fue contratado para un viaje en remise y, que después del caso fue amenazado, por lo que decidió fugarse a Bolivia por “miedo”.
Los investigadores tienen como principal sospecha que el “Tarta” fue quien llevó hasta el lugar a las tres víctimas por pedido de Tony Janzen Valverde Victoriano (Pequeño J).
