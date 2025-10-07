River sancionado por la FIFA por incidentes en el Mundial de Clubes

River Plate fue sancionado por la FIFA tras los incidentes protagonizados por parte de sus hinchas y miembros de la delegación durante su participación en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos. La multa económica asciende a 88 mil dólares, y el club deberá presentar un plan de educación y concientización para erradicar conductas discriminatorias en los estadios.

Según el informe del organismo internacional, las infracciones incluyen cánticos xenófobos y discriminatorios, algunos dirigidos al arquero de Monterrey, Esteban Andrada, ex Boca Juniors. También se reportaron el ingreso de banderas no autorizadas, lanzamiento de objetos, uso de bengalas y violación de normas de seguridad dentro del estadio.

La FIFA advirtió que, en caso de reincidencia o incumplimiento de las medidas correctivas, podría imponer sanciones más severas, como la restricción de público o la clausura parcial del estadio Monumental en torneos internacionales.

Desde la dirigencia de River reconocieron los hechos y afirmaron que trabajarán en un programa interno de sensibilización para prevenir nuevos episodios. El cumplimiento de ese plan será determinante para evitar futuras sanciones.