River sancionado por la FIFA por incidentes en el Mundial de Clubes

UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026: NUEVO FORMATO Y GRANDES DESAFÍOS
La máxima competencia europea del fútbol femenino inicia una temporada histórica con 18 equipos, formato renovado y figuras de talla mundial.
El “Millonario” fue multado con 88 mil dólares y deberá presentar un plan educativo para prevenir actos discriminatorios.Deportes07/10/2025LORENA ACOSTA
River Plate fue sancionado por la FIFA tras los incidentes protagonizados por parte de sus hinchas y miembros de la delegación durante su participación en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos. La multa económica asciende a 88 mil dólares, y el club deberá presentar un plan de educación y concientización para erradicar conductas discriminatorias en los estadios.
Según el informe del organismo internacional, las infracciones incluyen cánticos xenófobos y discriminatorios, algunos dirigidos al arquero de Monterrey, Esteban Andrada, ex Boca Juniors. También se reportaron el ingreso de banderas no autorizadas, lanzamiento de objetos, uso de bengalas y violación de normas de seguridad dentro del estadio.
La FIFA advirtió que, en caso de reincidencia o incumplimiento de las medidas correctivas, podría imponer sanciones más severas, como la restricción de público o la clausura parcial del estadio Monumental en torneos internacionales.
Desde la dirigencia de River reconocieron los hechos y afirmaron que trabajarán en un programa interno de sensibilización para prevenir nuevos episodios. El cumplimiento de ese plan será determinante para evitar futuras sanciones.
