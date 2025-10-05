Independiente atraviesa el peor arranque de su historia en el Torneo Clausura

Independiente vive un presente que ya quedó marcado en sus registros históricos. Tras el empate 1-1 frente a Godoy Cruz en Mendoza, el equipo de Gustavo Quinteros acumula diez fechas sin victorias en el Torneo Clausura 2025 —seis empates y cuatro caídas— y atraviesa el peor arranque de campeonato en sus 120 años de historia.

El punto conseguido ante el Tomba, luego del 0-0 en el clásico frente a Racing, no alcanzó para cambiar la tendencia de un equipo que no logra plasmar en resultados la mejoría futbolística mostrada en algunos tramos de los últimos partidos.

El contraste con otras campañas es evidente. En el Apertura 1990 y el Inicial 2012, el Rojo había necesitado nueve jornadas para festejar su primera victoria, pero en el actual torneo la sequía se prolongó aún más. La diferencia con aquellos tiempos también radica en el formato: hoy el Clausura cuenta con 30 equipos, lo que multiplica los rivales de menor jerarquía que, sin embargo, el conjunto de Avellaneda no ha podido superar.

La preocupación se agrava si se consideran todas las competencias: Independiente lleva doce partidos sin ganar y se acerca peligrosamente al récord negativo de 17 juegos sin triunfos, alcanzado en la temporada 2012/13 que culminó con el descenso a la B Nacional.

Mientras el plantel busca respuestas, los hinchas observan con inquietud cómo una nueva marca negativa amenaza con empañar el camino de uno de los clubes más grandes del fútbol argentino.