Renovaron la iluminación en la Plaza 9 de Julio

Luminarias LED: Villa Cañás completó el recambio de 1230 luces
La Municipalidad culminó la modernización del alumbrado público con tecnología LED, mejorando la seguridad y el consumo energético en toda la ciudad.
La Municipalidad de Villa Cañás culminó la renovación completa del sistema lumínico de la Plaza 9 de Julio con modernas luces LED y nueva infraestructura eléctrica.Villa Cañás06/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás, a través del trabajo conjunto entre la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Servicios Públicos, finalizó el proyecto de renovación y remodelación de luminarias en la Plaza 9 de Julio.
La obra se llevó adelante con aportes no reintegrables del Fondo Provincial de Obras Menores y consistió en la instalación de modernas luces de tecnología LED, que aportan una iluminación más eficiente, reducen el consumo energético y mejoran la seguridad de vecinos y visitantes que disfrutan diariamente de este espacio público.
Además del recambio de artefactos, se realizó el tendido de un nuevo cableado eléctrico, garantizando una infraestructura más segura y duradera. También se renovaron los postes, fabricados en el corralón municipal, y se reciclaron las columnas antiguas de la plaza, que fueron reinstaladas en el playón del mástil, optimizando recursos y embelleciendo el entorno.
