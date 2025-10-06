Luminarias LED: Villa Cañás completó el recambio de 1230 luces

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, finalizó la tercera y última etapa del plan de modernización del alumbrado público, que implicó el reemplazo de luminarias de vapor de sodio por tecnología LED en distintos puntos de la ciudad.



En total, sumando las tres etapas, se recambiaron 1230 artefactos, un avance significativo en eficiencia energética, modernización urbana y cuidado ambiental.

Durante esta última etapa, los trabajos se concentraron en el barrio Plan Vea, la zona céntrica y el acceso Norte, mejorando la iluminación y reforzando la seguridad en sectores estratégicos de la localidad.

La obra fue posible gracias al Programa Brigadier, impulsado por el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la provincia de Santa Fe, que promueve el uso de tecnologías sostenibles en municipios y comunas.