Luminarias LED: Villa Cañás completó el recambio de 1230 luces

Renovaron la iluminación en la Plaza 9 de Julio
La Municipalidad de Villa Cañás culminó la renovación completa del sistema lumínico de la Plaza 9 de Julio con modernas luces LED y nueva infraestructura eléctrica.
La Municipalidad culminó la modernización del alumbrado público con tecnología LED, mejorando la seguridad y el consumo energético en toda la ciudad.Villa Cañás06/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, finalizó la tercera y última etapa del plan de modernización del alumbrado público, que implicó el reemplazo de luminarias de vapor de sodio por tecnología LED en distintos puntos de la ciudad.
En total, sumando las tres etapas, se recambiaron 1230 artefactos, un avance significativo en eficiencia energética, modernización urbana y cuidado ambiental.
Durante esta última etapa, los trabajos se concentraron en el barrio Plan Vea, la zona céntrica y el acceso Norte, mejorando la iluminación y reforzando la seguridad en sectores estratégicos de la localidad.
La obra fue posible gracias al Programa Brigadier, impulsado por el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la provincia de Santa Fe, que promueve el uso de tecnologías sostenibles en municipios y comunas.
La Municipalidad de Villa Cañás culminó la renovación completa del sistema lumínico de la Plaza 9 de Julio con modernas luces LED y nueva infraestructura eléctrica.
La Municipalidad de Villa Cañás convoca a participar de una exposición que une arte, conciencia y respeto.
Ocurrió en la intersección de calles 45 y 54. Los ocupantes de una moto debieron ser asistidos y trasladados al SAMCo local.
La investigación permitió recuperar una camioneta robada y varios elementos sustraídos.
La Municipalidad, junto al Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa, llevó adelante trabajos de entubación en un sector clave para mejorar el escurrimiento del agua y preservar la transitabilidad de los caminos rurales.
Dos noches a puro folclore y tradición con delegaciones de todo el país
La ministra de Seguridad elogió las explicaciones del diputado de La Libertad Avanza tras el escándalo por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.
Expertos insisten en que la prevención mediante vacunas es clave para salvar vidas y evitar secuelas graves.
Una agente resultó herida tras intervenir en un conflicto con un grupo de jóvenes que causaba disturbios en la plaza.
El niño llegó sin vida al hospital. La madre contó que el menor había denunciado maltratos previos por parte del padrastro, quien finalmente confesó el crimen.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El Gobierno trasladó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.
Ocurrió en la intersección de calles 45 y 54. Los ocupantes de una moto debieron ser asistidos y trasladados al SAMCo local.
El economista confirmó su salida de la lista de diputados nacionales. Atribuyó el caso Machado a una “operación mediática” y prometió demostrar su inocencia ante la Justicia.