Murphy: detienen a un joven armado con una navaja en la vía pública

Un joven de 23 años fue detenido en la localidad de Murphy luego de ser sorprendido por personal policial con una navaja de 22 centímetros en su poder. El hecho ocurrió cerca de las 21:40 del sábado, cuando agentes que realizaban patrullajes preventivos advirtieron a tres personas —entre ellas un menor de edad— consumiendo bebidas alcohólicas en la intersección de las calles Sarmiento y San Martín.

Al proceder a la identificación, los uniformados encontraron el arma blanca entre las pertenencias del joven, quien fue notificado por portación de arma blanca.

Durante el operativo, además, se secuestraron tres motocicletas por infracción al decreto municipal vigente, y se labraron las actuaciones correspondientes bajo supervisión de la Fiscalía de turno.