Murphy: detienen a un joven armado con una navaja en la vía pública

Venado Tuerto: disturbio y agresión a una agente en Plaza Italia
Una agente resultó herida tras intervenir en un conflicto con un grupo de jóvenes que causaba disturbios en la plaza.
El operativo se realizó en la esquina de Sarmiento y San Martín. El joven, de 23 años, estaba junto a otros dos muchachos, uno de ellos menor de edad, consumiendo alcohol.Policiales 05/10/2025SOFIA ZANOTTI
Un joven de 23 años fue detenido en la localidad de Murphy luego de ser sorprendido por personal policial con una navaja de 22 centímetros en su poder. El hecho ocurrió cerca de las 21:40 del sábado, cuando agentes que realizaban patrullajes preventivos advirtieron a tres personas —entre ellas un menor de edad— consumiendo bebidas alcohólicas en la intersección de las calles Sarmiento y San Martín.
Al proceder a la identificación, los uniformados encontraron el arma blanca entre las pertenencias del joven, quien fue notificado por portación de arma blanca.
Durante el operativo, además, se secuestraron tres motocicletas por infracción al decreto municipal vigente, y se labraron las actuaciones correspondientes bajo supervisión de la Fiscalía de turno.
Un vecino denunció el robo de su Peugeot 405 durante la madrugada. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en otro sector de la ciudad.
El juez Leandro Martín ordenó la medida contra un hombre de 30 años, acusado de intimidar a la Escuela Nº 446 de Venado Tuerto. La fiscal Mayra Vuletic sostuvo que el hecho generó alarma social y afectó el normal desarrollo escolar.
Un hombre fue descubierto robando un televisor, escapó y regresó para agredir con piedras a la dueña de la vivienda. Quedó detenido tras la intervención policial.
El establecimiento funcionaba sin habilitación y fue denunciado por vulnerar derechos básicos de los residentes.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El coach de La Voz Argentina sorprendió a sus cinco participantes con la chance de abrir su show en el estadio.
La investigación permitió recuperar una camioneta robada y varios elementos sustraídos.
El ministro viajó a Washington para definir el respaldo financiero que prometió Donald Trump a Javier Milei. El Gobierno intenta recomponer el frente económico en medio del estancamiento y la tensión cambiaria.
Manifestantes arrojaron huevos a la comitiva presidencial y hubo cinco detenidos. El mandatario permaneció pocos minutos en la ciudad y luego viajó a Entre Ríos.
El candidato libertario reconoció en una entrevista radial haber estado en la casa del empresario acusado por narcotráfico y no desmintió un video que lo muestra en una pileta.
El presidente encabezó el anuncio junto a Patricia Bullrich en Ezeiza. El proyecto propone endurecer penas, eliminar beneficios para condenados y bajar la edad de imputabilidad.
El Presidente retoma la agenda electoral con foco en la gobernabilidad y posibles reestructuraciones tras las elecciones del 26 de octubre. La defensa de Espert genera tensiones internas y preocupación en la Provincia.