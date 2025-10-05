Thiago Medina salió de terapia intensiva y evoluciona tras tres cirugías

Luck Ra invitó a su Team a cantar en Vélez
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.Espectáculos05/10/2025SOFIA ZANOTTI
Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa dando señales alentadoras en su recuperación luego del grave accidente en moto que sufrió hace poco más de 20 días. Este domingo, el joven de 22 años fue trasladado a una sala común del hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras recibir el alta de la unidad de terapia intensiva.
La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien compartió en sus redes sociales el parte médico: “Thiago dejó terapia. Tres operaciones. Respira solo. Está en sala común”. El mensaje llevó alivio a los seguidores del mediático, que desde el primer momento acompañan su evolución.
Según explicó la directora del hospital, Dora Agüero, el estado de Medina es “muy favorable”. El parte médico detalla que ya no requiere respirador, sondas ni vías centrales, y que puede alimentarse por sus propios medios. Además, se comunica normalmente y pudo reencontrarse con su familia, que lo acompaña día a día.
El 12 de septiembre, Thiago ingresó al hospital con politraumatismos graves luego de chocar con su moto contra un automóvil. Sufrió fracturas múltiples en las costillas, colapso pulmonar y lesiones en el hígado, páncreas y bazo. Para estabilizarlo, los médicos debieron inducirle un coma farmacológico y realizarle una cirugía de urgencia que le salvó la vida.
En las tres operaciones posteriores, los profesionales lograron controlar las hemorragias y reconstruir parte de las zonas afectadas. Actualmente, Medina continúa en observación mientras avanza en su rehabilitación, con un pronóstico cada vez más esperanzador.
El periodista se refirió públicamente al incumplimiento judicial de su hija y expresó su dolor como padre.
Daniela Celis informó que el joven dejó la asistencia mecánica y pudo mantener una breve conversación, aunque su pronóstico sigue reservado.
La actriz apuntó contra Pedro Lantaron, militante de La Libertad Avanza, quien aseguró tener un video íntimo suyo con Alberto Fernández. Peña negó la existencia del material y judicializó el caso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
La investigación permitió recuperar una camioneta robada y varios elementos sustraídos.
El ministro viajó a Washington para definir el respaldo financiero que prometió Donald Trump a Javier Milei. El Gobierno intenta recomponer el frente económico en medio del estancamiento y la tensión cambiaria.
Manifestantes arrojaron huevos a la comitiva presidencial y hubo cinco detenidos. El mandatario permaneció pocos minutos en la ciudad y luego viajó a Entre Ríos.
El candidato libertario reconoció en una entrevista radial haber estado en la casa del empresario acusado por narcotráfico y no desmintió un video que lo muestra en una pileta.
Un vecino denunció el robo de su Peugeot 405 durante la madrugada. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en otro sector de la ciudad.
El presidente encabezó el anuncio junto a Patricia Bullrich en Ezeiza. El proyecto propone endurecer penas, eliminar beneficios para condenados y bajar la edad de imputabilidad.
El Presidente retoma la agenda electoral con foco en la gobernabilidad y posibles reestructuraciones tras las elecciones del 26 de octubre. La defensa de Espert genera tensiones internas y preocupación en la Provincia.