Thiago Medina salió de terapia intensiva y evoluciona tras tres cirugías

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa dando señales alentadoras en su recuperación luego del grave accidente en moto que sufrió hace poco más de 20 días. Este domingo, el joven de 22 años fue trasladado a una sala común del hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras recibir el alta de la unidad de terapia intensiva.

La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien compartió en sus redes sociales el parte médico: “Thiago dejó terapia. Tres operaciones. Respira solo. Está en sala común”. El mensaje llevó alivio a los seguidores del mediático, que desde el primer momento acompañan su evolución.

Según explicó la directora del hospital, Dora Agüero, el estado de Medina es “muy favorable”. El parte médico detalla que ya no requiere respirador, sondas ni vías centrales, y que puede alimentarse por sus propios medios. Además, se comunica normalmente y pudo reencontrarse con su familia, que lo acompaña día a día.

El 12 de septiembre, Thiago ingresó al hospital con politraumatismos graves luego de chocar con su moto contra un automóvil. Sufrió fracturas múltiples en las costillas, colapso pulmonar y lesiones en el hígado, páncreas y bazo. Para estabilizarlo, los médicos debieron inducirle un coma farmacológico y realizarle una cirugía de urgencia que le salvó la vida.

En las tres operaciones posteriores, los profesionales lograron controlar las hemorragias y reconstruir parte de las zonas afectadas. Actualmente, Medina continúa en observación mientras avanza en su rehabilitación, con un pronóstico cada vez más esperanzador.