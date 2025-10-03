Importante obra de entubación en caminos rurales para optimizar el drenaje en la zona

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Obras Públicas, en conjunto con el Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa, ejecutó una obra de entubación en la zona rural, con el objetivo de fortalecer el sistema de drenaje y garantizar la circulación en caminos productivos.

Los trabajos se realizaron en un camino ubicado entre Troffe y Ballesteros, en el sector atravesado por el canal Paysandú. Allí se llevó a cabo la colocación de una nueva línea de tubos y la construcción de cabezales, tareas que permiten optimizar el paso del agua y asegurar la durabilidad de la infraestructura vial.

Desde la Secretaría de Obras Públicas destacaron que este tipo de intervenciones resultan esenciales para prevenir el colapso de alcantarillas, mantener la fluidez de los cauces hídricos y preservar en buen estado los caminos rurales, utilizados a diario tanto por productores como por vecinos de la región.

Además, se subrayó que la coordinación con el Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa es clave para planificar obras que mejoren la infraestructura hídrica, acompañando el desarrollo de las actividades productivas y garantizando la seguridad de quienes transitan por la zona.