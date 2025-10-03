Importante obra de entubación en caminos rurales para optimizar el drenaje en la zona

Villa Cañás se prepara para el 33° Encuentro de Danzas “En Celeste y Blanco”
Dos noches a puro folclore y tradición con delegaciones de todo el país
La Municipalidad, junto al Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa, llevó adelante trabajos de entubación en un sector clave para mejorar el escurrimiento del agua y preservar la transitabilidad de los caminos rurales.Villa Cañás03/10/2025GASTON PAROLA
La Municipalidad, a través de la Secretaría de Obras Públicas, en conjunto con el Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa, ejecutó una obra de entubación en la zona rural, con el objetivo de fortalecer el sistema de drenaje y garantizar la circulación en caminos productivos.
Los trabajos se realizaron en un camino ubicado entre Troffe y Ballesteros, en el sector atravesado por el canal Paysandú. Allí se llevó a cabo la colocación de una nueva línea de tubos y la construcción de cabezales, tareas que permiten optimizar el paso del agua y asegurar la durabilidad de la infraestructura vial.
Desde la Secretaría de Obras Públicas destacaron que este tipo de intervenciones resultan esenciales para prevenir el colapso de alcantarillas, mantener la fluidez de los cauces hídricos y preservar en buen estado los caminos rurales, utilizados a diario tanto por productores como por vecinos de la región.
Además, se subrayó que la coordinación con el Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa es clave para planificar obras que mejoren la infraestructura hídrica, acompañando el desarrollo de las actividades productivas y garantizando la seguridad de quienes transitan por la zona.
Dos noches a puro folclore y tradición con delegaciones de todo el país
El listado ya está disponible en la web provincial y en la Secretaría de Acción Social. Habrá una instancia de apelaciones el 9 de octubre.
Las instituciones recibirán aportes del Gobierno provincial para obras en sus instalaciones. El acto contó con autoridades provinciales y locales.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
Asociación Cooperadora, Club de Madres y personal se unieron para conmemorar medio siglo de trabajo, amor y dedicación a la niñez.
El presidente evalúa pasar por la capital provincial este sábado para respaldar a sus candidatos, con una caminata por la Peatonal San Martín y luego un acto en Paraná.
El listado ya está disponible en la web provincial y en la Secretaría de Acción Social. Habrá una instancia de apelaciones el 9 de octubre.
El juez Leandro Martín ordenó la medida contra un hombre de 30 años, acusado de intimidar a la Escuela Nº 446 de Venado Tuerto. La fiscal Mayra Vuletic sostuvo que el hecho generó alarma social y afectó el normal desarrollo escolar.
El líder sindical desplazó a cuatro miembros de su comisión directiva en el marco de una investigación judicial y versiones cruzadas sobre el manejo de fondos. La interna con Pablo Moyano vuelve a quedar en primer plano.
El presidente y el titular de PRO tendrán un nuevo encuentro este viernes para recomponer la relación tras meses de distanciamiento político.
El Millonario ganó 1-0 en el Gigante de Arroyito con gol de Maximiliano Salas, exjugador de la Academia, y avanzó a semifinales donde enfrentará a Independiente Rivadavia.
El lateral campeón del mundo volvió a quedar en el centro de la polémica tras la clasificación del Millonario ante Racing por Copa Argentina. Sus reiterados exabruptos ya generan preocupación puertas adentro.
Danilo Iván Barrientos recibió tres años y dos meses de prisión por organizar apuestas ilegales y quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.