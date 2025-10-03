El Gobierno invertirá $30.000 millones en el Hospital Garrahan

Espert admitió haber estado en la casa de Machado y no negó el video
El Gobierno nacional anunció este viernes un plan integral de modernización para el Hospital Garrahan con una inversión cercana a los 30.000 millones de pesos. Según precisó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la iniciativa contempla la compra de equipamiento de última generación, obras de infraestructura y mejoras en áreas críticas.
El objetivo, detalló, es “reposicionar al Garrahan como el principal centro pediátrico de alta complejidad en América Latina” y mejorar la calidad de atención para miles de niños y adolescentes de todo el país.
Entre las novedades, se destacó la incorporación de un Acelerador Lineal Pediátrico, único en hospitales de la región, que permitirá tratamientos oncológicos más precisos y menos invasivos. También se ampliará el Área de Trasplante de Médula Ósea, se reabrirán cuatro quirófanos fuera de servicio y se renovarán 400 camas, camillas y sillas de ruedas.
El plan contempla además la adquisición de una ambulancia equipada con sistema ECMO para traslados críticos, nuevas máquinas de perfusión renal y hepática, equipos de esterilización, diagnóstico por imágenes, farmacia y laboratorio.
El ministro de Salud, Mario Lugones, acompañó el anuncio y sostuvo: “La plata está, pero mal distribuida. Hoy estamos dando un paso histórico con una inversión inédita para modernizar el Garrahan y convertirlo en el mejor de América Latina”.
Adorni subrayó que todas las mejoras se realizarán con fondos propios del hospital, sin transferencias adicionales. “El dinero va a donde tiene que ir y no se despilfarra en gastos políticos”, afirmó.
El líder sindical desplazó a cuatro miembros de su comisión directiva en el marco de una investigación judicial y versiones cruzadas sobre el manejo de fondos. La interna con Pablo Moyano vuelve a quedar en primer plano.
Un relevamiento periodístico mostró cómo se puede cruzar la frontera entre Argentina y Bolivia en pocos minutos, sin pasar por controles oficiales.
La ex presidenta criticó la gestión libertaria y acusó a José Luis Espert de estar “asociado y recibiendo dólares de los narcos”. También cuestionó la política económica de Javier Milei.
La ministra de Seguridad pidió aclarar las denuncias sobre aportes recibidos por el diputado libertario en 2019 y adelantó que el Ejecutivo pedirá informes.
El ministro viajó a Washington para definir el respaldo financiero que prometió Donald Trump a Javier Milei. El Gobierno intenta recomponer el frente económico en medio del estancamiento y la tensión cambiaria.
El candidato libertario reconoció en una entrevista radial haber estado en la casa del empresario acusado por narcotráfico y no desmintió un video que lo muestra en una pileta.
