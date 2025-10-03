La FIFA presentó “Trionda”, la pelota del Mundial 2026

Fecha 11 del Clausura 2025: agenda completa de la Liga Profesional
El torneo sigue al rojo vivo con clásicos, duelos decisivos y el líder Riestra en acción.
Deportes03/10/2025GASTON PAROLA
A 252 días del inicio del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer este jueves la pelota oficial que rodará en la próxima Copa del Mundo. Se trata de “Trionda”, un diseño que busca representar la unión cultural de los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
El nombre del balón surge de la combinación de “Tri”, en alusión a las tres sedes del torneo, y “Onda”, como símbolo del movimiento de energía y conexión cultural que se generará durante la competencia.
En cuanto a su diseño, la pelota presenta cuatro colores principales: blanco como base predominante, rojo en honor a Canadá, verde en representación de México y azul por Estados Unidos. Cada tonalidad incluye un detalle propio de su país: el águila mexicana, la hoja de arce canadiense y las estrellas estadounidenses.
Otra de las particularidades de Trionda es su construcción con cuatro paneles, una característica que busca aportar mayor precisión a los golpes. El diseño marca una continuidad con la tendencia de las últimas ediciones: desde los 32 paneles de los balones clásicos hasta las variaciones tecnológicas como la Jabulani (Sudáfrica 2010, con ocho paneles), la Brazuca (Brasil 2014, con seis) y la Al Rihla (Qatar 2022, con 20).
Con esta presentación, la FIFA refuerza el camino hacia la gran cita que se disputará en América del Norte, donde la Selección Argentina intentará defender el título de campeona del mundo.
El lateral campeón del mundo volvió a quedar en el centro de la polémica tras la clasificación del Millonario ante Racing por Copa Argentina. Sus reiterados exabruptos ya generan preocupación puertas adentro.
El Millonario ganó 1-0 en el Gigante de Arroyito con gol de Maximiliano Salas, exjugador de la Academia, y avanzó a semifinales donde enfrentará a Independiente Rivadavia.
El tandilense integra la lista de candidatos junto a Roger Federer y Svetlana Kuznetsova. Si logra el ingreso, será el tercer argentino en la historia en alcanzar este reconocimiento.
La Fórmula 1 disputa la 18° fecha del calendario en un circuito exigente y emblemático.
La CBF presentó un plan integral de reformas que incluye calendario más equilibrado, ampliación de la Copa de Brasil y nuevas reglas tecnológicas y financieras para modernizar el fútbol brasileño rumbo a 2029.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
El presidente evalúa pasar por la capital provincial este sábado para respaldar a sus candidatos, con una caminata por la Peatonal San Martín y luego un acto en Paraná.
La Fórmula 1 disputa la 18° fecha del calendario en un circuito exigente y emblemático.
Las instituciones recibirán aportes del Gobierno provincial para obras en sus instalaciones. El acto contó con autoridades provinciales y locales.
Un hombre fue descubierto robando un televisor, escapó y regresó para agredir con piedras a la dueña de la vivienda. Quedó detenido tras la intervención policial.
El listado ya está disponible en la web provincial y en la Secretaría de Acción Social. Habrá una instancia de apelaciones el 9 de octubre.
El juez Leandro Martín ordenó la medida contra un hombre de 30 años, acusado de intimidar a la Escuela Nº 446 de Venado Tuerto. La fiscal Mayra Vuletic sostuvo que el hecho generó alarma social y afectó el normal desarrollo escolar.
El líder sindical desplazó a cuatro miembros de su comisión directiva en el marco de una investigación judicial y versiones cruzadas sobre el manejo de fondos. La interna con Pablo Moyano vuelve a quedar en primer plano.