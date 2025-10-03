La FIFA presentó “Trionda”, la pelota del Mundial 2026

A 252 días del inicio del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer este jueves la pelota oficial que rodará en la próxima Copa del Mundo. Se trata de “Trionda”, un diseño que busca representar la unión cultural de los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

El nombre del balón surge de la combinación de “Tri”, en alusión a las tres sedes del torneo, y “Onda”, como símbolo del movimiento de energía y conexión cultural que se generará durante la competencia.

En cuanto a su diseño, la pelota presenta cuatro colores principales: blanco como base predominante, rojo en honor a Canadá, verde en representación de México y azul por Estados Unidos. Cada tonalidad incluye un detalle propio de su país: el águila mexicana, la hoja de arce canadiense y las estrellas estadounidenses.

Otra de las particularidades de Trionda es su construcción con cuatro paneles, una característica que busca aportar mayor precisión a los golpes. El diseño marca una continuidad con la tendencia de las últimas ediciones: desde los 32 paneles de los balones clásicos hasta las variaciones tecnológicas como la Jabulani (Sudáfrica 2010, con ocho paneles), la Brazuca (Brasil 2014, con seis) y la Al Rihla (Qatar 2022, con 20).

Con esta presentación, la FIFA refuerza el camino hacia la gran cita que se disputará en América del Norte, donde la Selección Argentina intentará defender el título de campeona del mundo.