River eliminó a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina

River Plate se clasificó este jueves a las semifinales de la Copa Argentina 2025 tras vencer por 1-0 a Racing Club en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario.

El único tanto del encuentro llegó en los primeros minutos y fue obra de Maximiliano Salas, delantero con pasado en la Academia. Su grito de gol, como se esperaba, estuvo acompañado por silbidos y gestos de repudio desde la tribuna racinguista.

El partido mantuvo un ritmo intenso y varias fricciones dentro del campo. En ese contexto, el delantero de Racing, Adrián “Maravilla” Martínez, vio la tarjeta roja en el segundo tiempo, lo que complicó las aspiraciones del conjunto de Avellaneda. Sobre el cierre, se produjeron empujones e incidentes menores en los que también participó Marcos Acuña, otro exjugador de la Academia.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se aseguró un lugar en semifinales, donde se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de dar la sorpresa en la competición.