River eliminó a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina

La FIFA presentó “Trionda”, la pelota del Mundial 2026
El nuevo balón combina los colores y símbolos de Estados Unidos, México y Canadá. Con apenas cuatro paneles, promete mayor precisión en los golpes.
El Millonario ganó 1-0 en el Gigante de Arroyito con gol de Maximiliano Salas, exjugador de la Academia, y avanzó a semifinales donde enfrentará a Independiente Rivadavia.Deportes02/10/2025GASTON PAROLA
River Plate se clasificó este jueves a las semifinales de la Copa Argentina 2025 tras vencer por 1-0 a Racing Club en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario.
El único tanto del encuentro llegó en los primeros minutos y fue obra de Maximiliano Salas, delantero con pasado en la Academia. Su grito de gol, como se esperaba, estuvo acompañado por silbidos y gestos de repudio desde la tribuna racinguista.
El partido mantuvo un ritmo intenso y varias fricciones dentro del campo. En ese contexto, el delantero de Racing, Adrián “Maravilla” Martínez, vio la tarjeta roja en el segundo tiempo, lo que complicó las aspiraciones del conjunto de Avellaneda. Sobre el cierre, se produjeron empujones e incidentes menores en los que también participó Marcos Acuña, otro exjugador de la Academia.
Con este triunfo, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se aseguró un lugar en semifinales, donde se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de dar la sorpresa en la competición.
El torneo sigue al rojo vivo con clásicos, duelos decisivos y el líder Riestra en acción.
El lateral campeón del mundo volvió a quedar en el centro de la polémica tras la clasificación del Millonario ante Racing por Copa Argentina. Sus reiterados exabruptos ya generan preocupación puertas adentro.
El tandilense integra la lista de candidatos junto a Roger Federer y Svetlana Kuznetsova. Si logra el ingreso, será el tercer argentino en la historia en alcanzar este reconocimiento.
La Fórmula 1 disputa la 18° fecha del calendario en un circuito exigente y emblemático.
La CBF presentó un plan integral de reformas que incluye calendario más equilibrado, ampliación de la Copa de Brasil y nuevas reglas tecnológicas y financieras para modernizar el fútbol brasileño rumbo a 2029.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
El presidente evalúa pasar por la capital provincial este sábado para respaldar a sus candidatos, con una caminata por la Peatonal San Martín y luego un acto en Paraná.
Las instituciones recibirán aportes del Gobierno provincial para obras en sus instalaciones. El acto contó con autoridades provinciales y locales.
Un hombre fue descubierto robando un televisor, escapó y regresó para agredir con piedras a la dueña de la vivienda. Quedó detenido tras la intervención policial.
El listado ya está disponible en la web provincial y en la Secretaría de Acción Social. Habrá una instancia de apelaciones el 9 de octubre.
El juez Leandro Martín ordenó la medida contra un hombre de 30 años, acusado de intimidar a la Escuela Nº 446 de Venado Tuerto. La fiscal Mayra Vuletic sostuvo que el hecho generó alarma social y afectó el normal desarrollo escolar.
El líder sindical desplazó a cuatro miembros de su comisión directiva en el marco de una investigación judicial y versiones cruzadas sobre el manejo de fondos. La interna con Pablo Moyano vuelve a quedar en primer plano.