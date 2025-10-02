Prisión preventiva por amenaza de bomba al Colegio Nacional

En una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto, el juez Leandro Martín dictó prisión preventiva para un hombre de 30 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires e identificado con las iniciales JPC, acusado de haber realizado una amenaza de bomba contra la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada (ESSO) Nº 446, conocida como el excolegio Nacional 1.

La medida fue solicitada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Mayra Vuletic, quien remarcó que el hecho ocurrió el lunes 1 de septiembre pasado, cuando el imputado llamó desde su celular a la línea fija del establecimiento y lanzó una amenaza de muerte.

Tras el llamado, se dispuso un operativo de evacuación del alumnado y una requisa en el edificio, que finalmente arrojó resultado negativo respecto de explosivos o situaciones de riesgo.

“La conducta del imputado afectó enormemente el normal desenvolvimiento del sistema educativo local, generando temor en las familias y la ausencia de estudiantes que no asistieron a clase por miedo a un ataque”, señaló Vuletic.

La funcionaria judicial agregó que otro hombre, identificado con las iniciales JIB, permanece en prisión preventiva desde el mes pasado por una intimidación similar contra el Anexo del mismo colegio.

Según la fiscalía, estas amenazas ocurrieron en un contexto de conmoción pública, cuando instituciones educativas de Venado Tuerto y de otras provincias recibieron intimidaciones en la última semana de agosto y la primera de septiembre.