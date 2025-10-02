Venado Tuerto: lo sorprendieron robando y volvió a atacar a la víctima

Clausuran otro hogar de adultos mayores en Venado Tuerto
El establecimiento funcionaba sin habilitación y fue denunciado por vulnerar derechos básicos de los residentes.
Un hombre fue descubierto robando un televisor, escapó y regresó para agredir con piedras a la dueña de la vivienda. Quedó detenido tras la intervención policial.Policiales 02/10/2025SOFIA ZANOTTI
En la madrugada de este jueves, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino en un hecho de hurto y daños en una vivienda ubicada en calle Gobernador Caesar al 500.
La víctima, una joven de 23 años, relató que sorprendió a un hombre dentro de su casa mientras intentaba llevarse un televisor. Al ser descubierto, el individuo dejó caer el aparato, lo que provocó su rotura, y huyó de la escena.
Minutos después, el mismo sujeto regresó en dos oportunidades al domicilio para arrojar piedras e insultar a la mujer. Ante esta situación, se dio aviso a la policía, que acudió al lugar.
Al intentar ser aprehendido, el sospechoso trató de escapar saltando el tapial de un vecino, pero cayó y sufrió heridas leves. Fue trasladado al hospital local para su atención médica.
La fiscal de turno ordenó que se inicien las actuaciones correspondientes por los delitos de hurto y daño. El imputado permanece detenido a la espera de la audiencia imputativa.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
El Gobierno de Santa Fe realizó 130 allanamientos en el marco de la Ley de Microtráfico. Secuestraron drogas, armas y dinero en una investigación que apunta a las principales bandas de la región.
La comunidad trans exige esclarecer la muerte de Vanesa Jazmín “Yaya” Quiroga, hallada sin vida en la Ruta 33. La Justicia investiga si fue un accidente con fuga o un homicidio.
El pequeño recibió un disparo en la cabeza con un rifle de aire comprimido mientras jugaba en su casa. Permanece internado en estado reservado en el Hospital de Niños.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
Científicos identificaron por primera vez pequeños cúmulos de proteínas en tejido cerebral post mortem, considerados el inicio de la enfermedad. El hallazgo abre la puerta a diagnósticos más precoces.
El operativo fue supervisado por el ministro Pablo Cococcioni y coordinado entre el Gobierno de Santa Fe y fiscales del MPA. El lugar funcionaba como punto de venta de drogas.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
La protesta semanal terminó con forcejeos, gases lacrimógenos y la detención de un manifestante. Los jubilados reclamaban por el ajuste y el veto presidencial a la ley de aumentos.