Venado Tuerto: lo sorprendieron robando y volvió a atacar a la víctima

En la madrugada de este jueves, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino en un hecho de hurto y daños en una vivienda ubicada en calle Gobernador Caesar al 500.

La víctima, una joven de 23 años, relató que sorprendió a un hombre dentro de su casa mientras intentaba llevarse un televisor. Al ser descubierto, el individuo dejó caer el aparato, lo que provocó su rotura, y huyó de la escena.

Minutos después, el mismo sujeto regresó en dos oportunidades al domicilio para arrojar piedras e insultar a la mujer. Ante esta situación, se dio aviso a la policía, que acudió al lugar.

Al intentar ser aprehendido, el sospechoso trató de escapar saltando el tapial de un vecino, pero cayó y sufrió heridas leves. Fue trasladado al hospital local para su atención médica.

La fiscal de turno ordenó que se inicien las actuaciones correspondientes por los delitos de hurto y daño. El imputado permanece detenido a la espera de la audiencia imputativa.