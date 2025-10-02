Cruces ilegales en La Quiaca: así se entra a Bolivia sin control

El paso fronterizo en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, volvió a quedar en el centro de la atención pública tras conocerse imágenes que exhiben la facilidad con la que se puede ingresar a Bolivia sin controles migratorios.

Según un informe difundido por C5N, existen múltiples cruces no habilitados que permiten el acceso directo a Villazón, la ciudad boliviana que limita con La Quiaca. Uno de los más utilizados se encuentra a tan solo 200 metros de la Terminal de Ómnibus, donde llegan micros de distintas provincias argentinas. Allí, por un sendero de tierra y atravesando el cauce del Río de La Quiaca —que en esta época permanece casi seco— se puede llegar caminando en cuestión de minutos al territorio boliviano.

El periodista Darío Jurado, presente en el lugar, constató que en la zona no hay controles fijos de Migraciones y que la presencia de Gendarmería Nacional es esporádica. Las cámaras registraron el paso de personas con carros, bolsas y mercadería cruzando sin obstáculos a escasos 150 metros del control oficial.

El Gobierno argentino había dispuesto la construcción de un cerco metálico para reforzar la frontera. La obra comenzó en noviembre de 2024 y finalizó en julio de este año, con un trazado que se extiende desde las vías del ex ferrocarril Belgrano hasta la avenida España. Sin embargo, las roturas en el alambrado y los accesos laterales hacen que la estructura pierda efectividad.

En total, desde el puesto migratorio sobre la Avenida Circunvalación hasta el cruce informal del río, el trayecto puede completarse en apenas siete minutos. La situación genera preocupación en un contexto marcado por la detención de Víctor Sotacuro Lázaro —implicado en el triple crimen narco de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez— en un hostal de Villazón.