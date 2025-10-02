Cruces ilegales en La Quiaca: así se entra a Bolivia sin control

Cristina Kirchner cuestionó a Espert y vinculó a Milei
La ex presidenta criticó la gestión libertaria y acusó a José Luis Espert de estar “asociado y recibiendo dólares de los narcos”. También cuestionó la política económica de Javier Milei.
Un relevamiento periodístico mostró cómo se puede cruzar la frontera entre Argentina y Bolivia en pocos minutos, sin pasar por controles oficiales.País02/10/2025SOFIA ZANOTTI
El paso fronterizo en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, volvió a quedar en el centro de la atención pública tras conocerse imágenes que exhiben la facilidad con la que se puede ingresar a Bolivia sin controles migratorios.
Según un informe difundido por C5N, existen múltiples cruces no habilitados que permiten el acceso directo a Villazón, la ciudad boliviana que limita con La Quiaca. Uno de los más utilizados se encuentra a tan solo 200 metros de la Terminal de Ómnibus, donde llegan micros de distintas provincias argentinas. Allí, por un sendero de tierra y atravesando el cauce del Río de La Quiaca —que en esta época permanece casi seco— se puede llegar caminando en cuestión de minutos al territorio boliviano.
El periodista Darío Jurado, presente en el lugar, constató que en la zona no hay controles fijos de Migraciones y que la presencia de Gendarmería Nacional es esporádica. Las cámaras registraron el paso de personas con carros, bolsas y mercadería cruzando sin obstáculos a escasos 150 metros del control oficial.
El Gobierno argentino había dispuesto la construcción de un cerco metálico para reforzar la frontera. La obra comenzó en noviembre de 2024 y finalizó en julio de este año, con un trazado que se extiende desde las vías del ex ferrocarril Belgrano hasta la avenida España. Sin embargo, las roturas en el alambrado y los accesos laterales hacen que la estructura pierda efectividad.
En total, desde el puesto migratorio sobre la Avenida Circunvalación hasta el cruce informal del río, el trayecto puede completarse en apenas siete minutos. La situación genera preocupación en un contexto marcado por la detención de Víctor Sotacuro Lázaro —implicado en el triple crimen narco de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez— en un hostal de Villazón.
La ex presidenta criticó la gestión libertaria y acusó a José Luis Espert de estar “asociado y recibiendo dólares de los narcos”. También cuestionó la política económica de Javier Milei.
La ministra de Seguridad pidió aclarar las denuncias sobre aportes recibidos por el diputado libertario en 2019 y adelantó que el Ejecutivo pedirá informes.
El presidente visita Tierra del Fuego y el centro de la capital amaneció con afiches y pintadas de rechazo. Además, vecinos convocaron a una movilización en defensa de la industria y los trabajadores.
El impacto es mayor en mujeres, y especialistas remarcan la importancia de la prevención y los chequeos médicos periódicos.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El oficialismo no logró negociar con la oposición y se anticipan rechazos a los vetos presidenciales sobre Universidades y el Hospital Garrahan. También avanzarán pedidos de interpelación a figuras del gabinete.
La actualización de los impuestos a la nafta y el gasoil fue diferida para noviembre, tras el Decreto 699/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
Hasta el 17 de octubre los interesados podrán anotarse para formar parte del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.