El 17 de octubre sortearán las viviendas en Villa Cañás

La ciudad de Villa Cañás fue escenario este miércoles de un acto encabezado por el intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, donde se confirmó la construcción de 45 viviendas en terrenos ya dotados de infraestructura.

Durante su discurso, Gizzi recordó el proceso iniciado en su gestión para garantizar el acceso a lotes, que permitió a más de 300 familias obtener terrenos propios y conformar distintos barrios en la localidad. “En Villa Cañás logramos articular la venta de terrenos con programas nacionales y provinciales, y hoy vemos los resultados”, expresó.

El intendente destacó que los nuevos lotes cuentan con cordón cuneta, agua potable, cloacas, ripio y red eléctrica, lo que permitirá avanzar de inmediato con las construcciones. Además, agradeció la decisión del gobierno provincial de canalizar la iniciativa a través de la Dirección de Vivienda y Urbanismo, luego de que Nación negara financiamiento.

Por su parte, Scaglia celebró la puesta en marcha del proyecto y subrayó que Villa Cañás será pionera en implementar la modalidad de Crédito Nido. De las 45 viviendas, 15 se sortearán bajo esta nueva línea de crédito, que permitirá movilizar entre 800 y 1.000 millones de pesos destinados a futuras obras habitacionales en toda la provincia.

La subdirectora de Vivienda, Nadia de Montes, explicó que el sorteo se realizará el 17 de octubre. Ese día se seleccionarán los adjudicatarios de las 15 viviendas con Crédito Nido y también se sortearán las 30 restantes bajo la modalidad convencional. “El 50% de lo recaudado quedará en Villa Cañás y el otro 50% se invertirá en programas habitacionales en otras localidades”, detalló.

Gizzi cerró el acto agradeciendo a las autoridades provinciales y reafirmó que la construcción de viviendas es una política que debe sostenerse en el tiempo: “Este círculo no debe cortarse nunca, porque cada terreno y cada casa significan futuro para las familias de nuestra ciudad”.