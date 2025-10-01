El 17 de octubre sortearán las viviendas en Villa Cañás

Niños recorrieron Villa Cañás con regalos por la Primavera
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto "Tito" Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
La ciudad de Villa Cañás fue escenario este miércoles de un acto encabezado por el intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, donde se confirmó la construcción de 45 viviendas en terrenos ya dotados de infraestructura.
Durante su discurso, Gizzi recordó el proceso iniciado en su gestión para garantizar el acceso a lotes, que permitió a más de 300 familias obtener terrenos propios y conformar distintos barrios en la localidad. “En Villa Cañás logramos articular la venta de terrenos con programas nacionales y provinciales, y hoy vemos los resultados”, expresó.
El intendente destacó que los nuevos lotes cuentan con cordón cuneta, agua potable, cloacas, ripio y red eléctrica, lo que permitirá avanzar de inmediato con las construcciones. Además, agradeció la decisión del gobierno provincial de canalizar la iniciativa a través de la Dirección de Vivienda y Urbanismo, luego de que Nación negara financiamiento.
Por su parte, Scaglia celebró la puesta en marcha del proyecto y subrayó que Villa Cañás será pionera en implementar la modalidad de Crédito Nido. De las 45 viviendas, 15 se sortearán bajo esta nueva línea de crédito, que permitirá movilizar entre 800 y 1.000 millones de pesos destinados a futuras obras habitacionales en toda la provincia.
La subdirectora de Vivienda, Nadia de Montes, explicó que el sorteo se realizará el 17 de octubre. Ese día se seleccionarán los adjudicatarios de las 15 viviendas con Crédito Nido y también se sortearán las 30 restantes bajo la modalidad convencional. “El 50% de lo recaudado quedará en Villa Cañás y el otro 50% se invertirá en programas habitacionales en otras localidades”, detalló.
Gizzi cerró el acto agradeciendo a las autoridades provinciales y reafirmó que la construcción de viviendas es una política que debe sostenerse en el tiempo: “Este círculo no debe cortarse nunca, porque cada terreno y cada casa significan futuro para las familias de nuestra ciudad”.
Asociación Cooperadora, Club de Madres y personal se unieron para conmemorar medio siglo de trabajo, amor y dedicación a la niñez.
Hasta el 17 de octubre los interesados podrán anotarse para formar parte del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.
Alumnos de 3º grado de distintas escuelas locales participaron de la jornada recreativa “Infancias Jugadas”, enmarcada en el programa provincial Santa Fe en Movimiento.
El martes 14 de octubre se realizará una campaña de recolección y concientización ambiental en la Cooperativa Federada, organizada por Campo Limpio junto al municipio.
Más de 200 vecinos disfrutaron de gastronomía, música y cultura en el Predio Mirtha Legrand. El evento fue declarado de interés turístico provincial.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.
El oficialismo no logró negociar con la oposición y se anticipan rechazos a los vetos presidenciales sobre Universidades y el Hospital Garrahan. También avanzarán pedidos de interpelación a figuras del gabinete.
La actualización de los impuestos a la nafta y el gasoil fue diferida para noviembre, tras el Decreto 699/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.