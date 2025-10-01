Colapinto frente al desafío físico y estratégico del GP de Singapur

Franco Colapinto afrontará este fin de semana uno de los grandes exámenes del año en Fórmula 1: el Gran Premio de Singapur. El trazado urbano de Marina Bay es reconocido por su exigencia física y estratégica, un escenario que pondrá a prueba tanto a pilotos como a equipos.

La humedad superior al 70%, temperaturas de hasta 31° C —que dentro del habitáculo se traducen en cerca de 60°— y 62 vueltas de carrera convierten a este GP en un verdadero desgaste. No es casual que se lo conozca como el de los “tres kilos menos”, por el peso que pueden perder los pilotos durante la competencia.

El circuito, de 4.940 metros y 19 curvas, ofrece pocas oportunidades de adelantamiento, incluso con cuatro zonas de DRS. En 2023 se incorporó una recta de 400 metros tras la curva 16, pero el sobrepaso sigue siendo complejo. La largada suele ser determinante, y Colapinto guarda un grato recuerdo de 2024, cuando con el Williams saltó del 12º al 9º lugar en la primera curva con una maniobra arriesgada que aún se recuerda.

Singapur también es sinónimo de espectáculo nocturno: desde 2008 fue pionero en introducir carreras bajo las luces, costumbre que luego adoptaron otros grandes premios como Bahréin, Arabia Saudita, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

En cuanto a la estrategia, Pirelli llevará los compuestos C3, C4 y C5. Las altas temperaturas favorecen un uso prolongado de medios y duros, aunque la aparición del Safety Car —habitual en este circuito— puede alterar los planes y abrir la chance de neumáticos blandos en tramos cortos.

De las 15 ediciones disputadas, 10 fueron ganadas desde la pole. Sebastian Vettel lidera el historial con cinco victorias, seguido por Lewis Hamilton con cuatro. En la actualidad, Max Verstappen nunca triunfó ni logró la pole en Singapur, aunque suma tres podios.

Colapinto llega con el foco puesto en asegurar su continuidad en Alpine para 2026, y Singapur aparece como la cita ideal para demostrar que está preparado para consolidarse en la Fórmula 1.