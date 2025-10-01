Colapinto frente al desafío físico y estratégico del GP de Singapur

Barcelona recibe al PSG en un duelo de gigantes
Este miércoles, el Barça enfrenta al París Saint-Germain en Montjuic por la Champions League, en uno de los partidos más esperados de la temporada.
El argentino buscará afianzarse en Alpine en uno de los circuitos más duros del calendario, con calor extremo, pocas chances de sobrepaso y la histórica magia de la noche asiática.Deportes01/10/2025GASTON PAROLA
Franco Colapinto afrontará este fin de semana uno de los grandes exámenes del año en Fórmula 1: el Gran Premio de Singapur. El trazado urbano de Marina Bay es reconocido por su exigencia física y estratégica, un escenario que pondrá a prueba tanto a pilotos como a equipos.
La humedad superior al 70%, temperaturas de hasta 31° C —que dentro del habitáculo se traducen en cerca de 60°— y 62 vueltas de carrera convierten a este GP en un verdadero desgaste. No es casual que se lo conozca como el de los “tres kilos menos”, por el peso que pueden perder los pilotos durante la competencia.
El circuito, de 4.940 metros y 19 curvas, ofrece pocas oportunidades de adelantamiento, incluso con cuatro zonas de DRS. En 2023 se incorporó una recta de 400 metros tras la curva 16, pero el sobrepaso sigue siendo complejo. La largada suele ser determinante, y Colapinto guarda un grato recuerdo de 2024, cuando con el Williams saltó del 12º al 9º lugar en la primera curva con una maniobra arriesgada que aún se recuerda.
Singapur también es sinónimo de espectáculo nocturno: desde 2008 fue pionero en introducir carreras bajo las luces, costumbre que luego adoptaron otros grandes premios como Bahréin, Arabia Saudita, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.
En cuanto a la estrategia, Pirelli llevará los compuestos C3, C4 y C5. Las altas temperaturas favorecen un uso prolongado de medios y duros, aunque la aparición del Safety Car —habitual en este circuito— puede alterar los planes y abrir la chance de neumáticos blandos en tramos cortos.
De las 15 ediciones disputadas, 10 fueron ganadas desde la pole. Sebastian Vettel lidera el historial con cinco victorias, seguido por Lewis Hamilton con cuatro. En la actualidad, Max Verstappen nunca triunfó ni logró la pole en Singapur, aunque suma tres podios.
Colapinto llega con el foco puesto en asegurar su continuidad en Alpine para 2026, y Singapur aparece como la cita ideal para demostrar que está preparado para consolidarse en la Fórmula 1.
La posible salida de Puma y el ingreso de Atomik generó un fuerte rechazo de los socios, que se manifestaron frente a la sede de Avenida Mitre pese al comunicado oficial del club.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
El histórico arquero brasileño cuestionó la designación del italiano al frente de la Canarinha y destacó el nivel del ex Boca, figura en Flamengo.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El Merengue busca dejar atrás la dura goleada sufrida ante Atlético de Madrid y sumar un nuevo triunfo internacional en el Estadio Central de Pavlodar.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.