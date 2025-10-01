Barcelona recibe al PSG en un duelo de gigantes

Colapinto frente al desafío físico y estratégico del GP de Singapur
El argentino buscará afianzarse en Alpine en uno de los circuitos más duros del calendario, con calor extremo, pocas chances de sobrepaso y la histórica magia de la noche asiática.
Este miércoles, el Barça enfrenta al París Saint-Germain en Montjuic por la Champions League, en uno de los partidos más esperados de la temporada.Deportes01/10/2025GASTON PAROLA
Barcelona y París Saint-Germain se medirán este miércoles desde las 16:00 en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League 2025/26.
Ambos equipos llegan con presente ideal. El conjunto Culé, dirigido por Hansi Flick, lidera La Liga con 19 puntos de 21 posibles y debutó en Europa con un triunfo 2-1 sobre Newcastle en Inglaterra, gracias a un doblete de Marcus Rashford. Tras la eliminación en semifinales de la edición pasada, el objetivo es dar un paso firme en busca de revancha internacional.
El PSG de Luis Enrique, vigente campeón de la Orejona, se mantiene sólido: encabeza la Ligue 1 con 15 unidades y goleó 4-0 a Atalanta en su estreno europeo. Sin embargo, no podrá contar con Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro, quien se recupera de una lesión en Qatar. El duelo tendrá igualmente el atractivo de ver a Lamine Yamal, segundo en la votación del premio, ahora en plenitud física.
Formaciones probables:
La posible salida de Puma y el ingreso de Atomik generó un fuerte rechazo de los socios, que se manifestaron frente a la sede de Avenida Mitre pese al comunicado oficial del club.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
El histórico arquero brasileño cuestionó la designación del italiano al frente de la Canarinha y destacó el nivel del ex Boca, figura en Flamengo.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El Merengue busca dejar atrás la dura goleada sufrida ante Atlético de Madrid y sumar un nuevo triunfo internacional en el Estadio Central de Pavlodar.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.