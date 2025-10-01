Barcelona recibe al PSG en un duelo de gigantes

Barcelona y París Saint-Germain se medirán este miércoles desde las 16:00 en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League 2025/26.

Ambos equipos llegan con presente ideal. El conjunto Culé, dirigido por Hansi Flick, lidera La Liga con 19 puntos de 21 posibles y debutó en Europa con un triunfo 2-1 sobre Newcastle en Inglaterra, gracias a un doblete de Marcus Rashford. Tras la eliminación en semifinales de la edición pasada, el objetivo es dar un paso firme en busca de revancha internacional.

El PSG de Luis Enrique, vigente campeón de la Orejona, se mantiene sólido: encabeza la Ligue 1 con 15 unidades y goleó 4-0 a Atalanta en su estreno europeo. Sin embargo, no podrá contar con Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro, quien se recupera de una lesión en Qatar. El duelo tendrá igualmente el atractivo de ver a Lamine Yamal, segundo en la votación del premio, ahora en plenitud física.

Formaciones probables: