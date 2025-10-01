Bomberos de Villa Cañás abren la inscripción para aspirantes: requisitos y plazos

Niños recorrieron Villa Cañás con regalos por la Primavera
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
Hasta el 17 de octubre los interesados podrán anotarse para formar parte del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.Villa Cañás01/10/2025GASTON PAROLA
La convocatoria busca jóvenes con vocación de servicio y compromiso comunitario.
El cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás anunció la apertura de inscripciones para aspirantes a bomberos, una oportunidad destinada a mayores de 18 años que quieran sumarse a la institución. Así lo confirmó en diálogo con FM Sonic y Sonic TV Marcelo Caresani, segundo jefe del cuerpo, quien destacó la importancia de esta instancia para renovar generaciones y sostener la labor solidaria de la institución.
“Nosotros siempre optamos por aspirantes, porque están cerquita de ser bomberos. Los tomamos con 18 años o más, y al año ya pueden estar trabajando en el cuerpo activo”, explicó Caresani. Entre los requisitos se encuentra tener el secundario completo, condición indispensable para avanzar en la carrera bomberil y acceder a los reconocimientos oficiales tras años de servicio.
El proceso de inscripción se extenderá hasta el 17 de octubre y contempla una etapa de preselección, donde se evaluará a los postulantes para conocer su nivel de compromiso y vocación. La formación incluye un año de capacitación intensiva con módulos teóricos y prácticos, que abarcan desde aspectos legales y seguridad hasta rescates, incendios y materiales peligrosos.
“Ser bombero no es solo salir corriendo cuando suena la sirena. Es tener vocación, estar dispuesto a capacitarse y también a colaborar en las tareas comunitarias que tiene el cuartel. Es un compromiso de vida”, remarcó el segundo jefe.
Los interesados podrán acercarse directamente al cuartel o comunicarse con los responsables de capacitación, Pablo Cabré y Toto Crisman.
