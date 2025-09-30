Macri confirmó reunión con Milei en Olivos

Milei negó presiones de Trump sobre el swap con China
El presidente aseguró que no recibió pedidos para dar de baja el acuerdo con China y destacó que las reuniones en EE.UU. abren la posibilidad de un swap por US$20.000 millones.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.Política 30/09/2025SOFIA ZANOTTI
El expresidente Mauricio Macri confirmó este martes que mantuvo una “larga reunión” con el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el domingo pasado en la Quinta de Olivos. El propio Macri dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X, donde celebró el restablecimiento del diálogo tras más de un año sin contacto.
“Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año”, escribió el exmandatario. Según detalló, el encuentro tuvo como eje “decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.
El mensaje de Macri buscó despejar especulaciones y dejó en claro que el vínculo político con Milei atraviesa un nuevo capítulo. La reunión se desarrolló en un clima de acercamiento y con la intención de recomponer relaciones.
El propio presidente Javier Milei ratificó la versión de Macri en una entrevista con Antonio Laje en A24. “Le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas. A partir de ahí retomamos el diálogo y estamos trabajando en recomponerlo”, explicó.
“Aunque estuvimos un año sin hablar, nos llevamos muy bien”, agregó Milei, confirmando la buena sintonía del encuentro.
El presidente aseguró que no recibió pedidos para dar de baja el acuerdo con China y destacó que las reuniones en EE.UU. abren la posibilidad de un swap por US$20.000 millones.
El presidente afirmó que el kirchnerismo “tiene como hábito destrozar cuando no está en el poder” y vinculó a ese sector con protestas en Tierra del Fuego.
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
El presidente defendió su visión económica en una entrevista radial en Tierra del Fuego, donde encabezará un acto de campaña de La Libertad Avanza.
El Consejo de Mayo, presidido por Guillermo Francos, discutió esta mañana la propuesta para reducir la cantidad de impuestos. Participaron referentes políticos, empresariales y sindicales.
El diputado radical cuestionó al presidente, a quien acusó de “defraudar” y de convertirse “en lo peor del pasado”. Reclamó un Estado eficiente y políticas que prioricen a las personas.
El Gobierno oficializó un refuerzo económico que se sumará al aumento mensual de jubilaciones y pensiones, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Más de mil vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada llena de tradición, cultura y sabores en el Predio Mirtha Legrand.
Daniela Celis informó que el joven dejó la asistencia mecánica y pudo mantener una breve conversación, aunque su pronóstico sigue reservado.
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
El expresidente culé deberá comparecer ante la justicia por supuestas irregularidades en las contrataciones de Antoine Griezmann y Malcom, que habrían generado un perjuicio económico de 30 millones de euros para el club.
El siete veces campeón del mundo anunció la muerte de su inseparable bulldog inglés, al que llamó su "mejor amigo", tras varios días de lucha contra una grave neumonía.