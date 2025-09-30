Macri confirmó reunión con Milei en Olivos

El expresidente Mauricio Macri confirmó este martes que mantuvo una “larga reunión” con el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el domingo pasado en la Quinta de Olivos. El propio Macri dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X, donde celebró el restablecimiento del diálogo tras más de un año sin contacto.





“Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año”, escribió el exmandatario. Según detalló, el encuentro tuvo como eje “decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.

El mensaje de Macri buscó despejar especulaciones y dejó en claro que el vínculo político con Milei atraviesa un nuevo capítulo. La reunión se desarrolló en un clima de acercamiento y con la intención de recomponer relaciones.

El propio presidente Javier Milei ratificó la versión de Macri en una entrevista con Antonio Laje en A24. “Le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas. A partir de ahí retomamos el diálogo y estamos trabajando en recomponerlo”, explicó.

“Aunque estuvimos un año sin hablar, nos llevamos muy bien”, agregó Milei, confirmando la buena sintonía del encuentro.