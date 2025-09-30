Jorge Rial habló tras la nueva detención de su hija Morena

Morena Rial, hija del periodista y conductor Jorge Rial, fue nuevamente detenida por incumplir las medidas judiciales establecidas en su excarcelación por un robo cometido en Villa Adelina. Entre los requisitos dispuestos por la Justicia figuraban la prohibición de salir del país, la obligación de permanecer en el domicilio declarado y realizar un tratamiento psicológico.





La medida de detención fue confirmada luego de que la influencer no respetara dichas condiciones. Frente a la repercusión pública, Jorge Rial abordó el tema durante su streaming Carnaval, donde expresó: “Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija. Lamentablemente no cumplió con lo que le exigía la Justicia, como a cualquier ciudadano común”.

Visiblemente afectado, Rial sostuvo que su hija “tenía todo para elegir el camino del bien” y que “ella tomó la decisión de seguir otro rumbo”. Además, aclaró que no busca privilegios judiciales: “Mi hija es una ciudadana más, no tiene coronita ni quiero que la tenga. No pedí nada, ni voy a pedir nada”.

El conductor también reveló que habló con Morena tras la detención: “Está llorando. Obviamente me duele como padre, pero es la consecuencia de sus actos”. Finalmente, pidió disculpas por la situación: “No tengo nada que ver con esto, pero debo pedir perdón porque es mi hija y en algo he fallado. Ojalá le sirva para entender que lo que hizo está muy mal”.