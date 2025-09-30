Fiesta de la Primavera en la plaza central

Con música, sorteos, juegos y la nueva calesita, la comunidad celebró la llegada de la primavera en el marco de los 150 años de la ciudad.

El domingo, vecinos y familias se acercaron a la plaza central para compartir una tarde de festejos por la llegada de la primavera. El encuentro se desarrolló en el marco de los 150 años de la ciudad y convocó a personas de todas las edades.
La jornada incluyó música en vivo con DJ, sorteos de abonos para la temporada de verano en el Balneario Municipal y puestos de comida que acompañaron las rondas de mate.
Uno de los momentos más esperados fue la inauguración de la calesita, que rápidamente se transformó en el atractivo principal para los más chicos.
Con un clima ideal y un entorno festivo, la propuesta buscó fortalecer el sentido de comunidad y abrir la agenda de actividades que continuarán a lo largo del aniversario de la ciudad.556465012_1225675422935272_7274066163342667436_n557706242_1225675379601943_3003869415892465483_n

