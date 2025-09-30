Insólito gol anulado a Belgrano desató la polémica en el Clausura

Real Madrid visita a Kairat en Kazajistán por la Champions League
El Merengue busca dejar atrás la dura goleada sufrida ante Atlético de Madrid y sumar un nuevo triunfo internacional en el Estadio Central de Pavlodar.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.Deportes30/09/2025GASTON PAROLA
Por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, Barracas Central y Belgrano igualaron 1-1 en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Más allá del resultado, el partido quedó marcado por la decisión del árbitro Andrés Gareano, quien, tras revisar en el VAR, anuló un gol de Belgrano que significaba el empate parcial.
GOL ANULADO A BELGRANO ANTE BARRACAS 🖥️❌ Andrés Gariano revisó en el VAR y cobró falta previa de Jara en el área— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/HwXd2PnRS6
A los 16 minutos, Jhonatan Candia adelantó al local con un remate cruzado. Sobre el cierre de la primera parte, Nicolás Fernández convirtió para Belgrano, pero la jugada fue revisada. El árbitro sancionó una falta de Franco Jara en la acción previa y dio marcha atrás, lo que desató una ola de críticas en redes sociales y en la tribuna visitante.
Los mensajes de hinchas de distintos clubes no tardaron en aparecer: muchos señalaron la falta de claridad en la decisión arbitral y apuntaron contra la cercanía del club con la dirigencia de la AFA. Frases como “100% Lucha era más transparente” o “Es la Liga Chiquitapiense” se replicaron en redes, mostrando la indignación generalizada.
En el arranque del complemento, Jara logró el empate definitivo para el “Pirata”, que aún mantiene sus aspiraciones de clasificación, mientras Barracas suma para sostenerse en la pelea de la Zona A.
El Merengue busca dejar atrás la dura goleada sufrida ante Atlético de Madrid y sumar un nuevo triunfo internacional en el Estadio Central de Pavlodar.
El expresidente culé deberá comparecer ante la justicia por supuestas irregularidades en las contrataciones de Antoine Griezmann y Malcom, que habrían generado un perjuicio económico de 30 millones de euros para el club.
El campeón indiscutido de los supermedianos fue interceptado por la policía en Omaha, pocas horas después del homenaje por su histórica victoria ante Canelo Álvarez. El operativo incluyó armas desenfundadas y generó revuelo en redes sociales.
El siete veces campeón del mundo anunció la muerte de su inseparable bulldog inglés, al que llamó su "mejor amigo", tras varios días de lucha contra una grave neumonía.
La derrota en Durban no modificó la posición de Argentina en el Ranking de World Rugby, donde continúa sexta, un puesto clave de cara al sorteo de la próxima Copa del Mundo.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
El Gobierno oficializó un refuerzo económico que se sumará al aumento mensual de jubilaciones y pensiones, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Más de mil vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada llena de tradición, cultura y sabores en el Predio Mirtha Legrand.
Daniela Celis informó que el joven dejó la asistencia mecánica y pudo mantener una breve conversación, aunque su pronóstico sigue reservado.
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
El expresidente culé deberá comparecer ante la justicia por supuestas irregularidades en las contrataciones de Antoine Griezmann y Malcom, que habrían generado un perjuicio económico de 30 millones de euros para el club.
El siete veces campeón del mundo anunció la muerte de su inseparable bulldog inglés, al que llamó su "mejor amigo", tras varios días de lucha contra una grave neumonía.