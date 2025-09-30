Insólito gol anulado a Belgrano desató la polémica en el Clausura

Por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, Barracas Central y Belgrano igualaron 1-1 en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Más allá del resultado, el partido quedó marcado por la decisión del árbitro Andrés Gareano, quien, tras revisar en el VAR, anuló un gol de Belgrano que significaba el empate parcial.

GOL ANULADO A BELGRANO ANTE BARRACAS 🖥️❌ Andrés Gariano revisó en el VAR y cobró falta previa de Jara en el área



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/HwXd2PnRS6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2025

A los 16 minutos, Jhonatan Candia adelantó al local con un remate cruzado. Sobre el cierre de la primera parte, Nicolás Fernández convirtió para Belgrano, pero la jugada fue revisada. El árbitro sancionó una falta de Franco Jara en la acción previa y dio marcha atrás, lo que desató una ola de críticas en redes sociales y en la tribuna visitante.

Los mensajes de hinchas de distintos clubes no tardaron en aparecer: muchos señalaron la falta de claridad en la decisión arbitral y apuntaron contra la cercanía del club con la dirigencia de la AFA. Frases como “100% Lucha era más transparente” o “Es la Liga Chiquitapiense” se replicaron en redes, mostrando la indignación generalizada.

En el arranque del complemento, Jara logró el empate definitivo para el “Pirata”, que aún mantiene sus aspiraciones de clasificación, mientras Barracas suma para sostenerse en la pelea de la Zona A.