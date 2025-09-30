Megaoperativo en Rosario y Villa Gobernador Gálvez: 33 detenidos

En un despliegue sin precedentes, el Gobierno de Santa Fe, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y fuerzas federales, concretó un megaoperativo en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y localidades cercanas. La acción dejó como resultado 33 personas detenidas y el secuestro de estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos de valor para la investigación.



El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que el procedimiento fue el resultado de meses de trabajo conjunto entre la Policía de Investigaciones, la Policía Federal y fiscales del MPA. Participaron 500 efectivos provinciales, con apoyo logístico, drones y grupos especiales de irrupción. “Este tipo de operativos habla de una coordinación cada vez más aceitada entre la PDI y la Justicia”, sostuvo.

Entre los detenidos se encuentran familiares de narcotraficantes que cumplen condenas en cárceles provinciales y federales. Según Pereira, los líderes encarcelados habían delegado la conducción de las bandas en esposas, madres y parejas, así como en jóvenes de terceras y cuartas líneas, algunos de ellos menores de edad.

El fiscal regional Matías Merlo informó que los 130 allanamientos respondieron a una investigación iniciada tres meses atrás, a raíz de la escalada de homicidios y balaceras en Villa Gobernador Gálvez, que crecieron un 60 % en comparación con 2024. El trabajo integró 18 causas relacionadas con microtráfico y violencia armada, bajo la coordinación de los fiscales Brenda Debiasi, Pablo Socca y Federico Rébora.

El fiscal Socca señaló que los detenidos integran distintas estructuras criminales. Una corresponde a la primera línea de la banda de Los Monos, vinculada a la barra de Newell’s, con Damián “Toro” Escobar y Nicolás “Pupito” Avalle como referentes. Otra sería dirigida desde la cárcel de Piñero por Jerónimo Bogado, imputado por narcotráfico y violencia armada. Las audiencias imputativas se realizarán en tres etapas diferenciadas.

Por su parte, la fiscal Brenda Debiasi indicó que entre los acusados figuran personas que trabajaban en el ámbito municipal de Villa Gobernador Gálvez, lo que refuerza la importancia de la intervención judicial en esta etapa.