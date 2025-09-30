Real Madrid visita a Kairat en Kazajistán por la Champions League

Insólito gol anulado a Belgrano desató la polémica en el Clausura
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El Merengue busca dejar atrás la dura goleada sufrida ante Atlético de Madrid y sumar un nuevo triunfo internacional en el Estadio Central de Pavlodar.Deportes30/09/2025GASTON PAROLA
El Real Madrid afronta este martes un compromiso inédito en la UEFA Champions League: visitará al Kairat de Kazajistán por la segunda fecha del certamen continental. El encuentro se disputará desde las 13:45 (hora argentina) en el Estadio Central de Pavlodar, con televisación de ESPN y Disney+ Premium.
El equipo dirigido por Xabi Alonso llega golpeado tras la derrota 5-2 frente al Atlético de Madrid en LaLiga, aunque su inicio de temporada había sido impecable, con siete victorias consecutivas entre el torneo local y el debut europeo ante Olympique de Marsella (2-1 con doblete de Kylian Mbappé). El entrenador español buscará que sus dirigidos recuperen la solidez y se encaminen hacia la clasificación en un grupo que promete ser exigente.
Por su parte, Kairat atraviesa un gran presente en la liga local, donde marcha segundo con 52 puntos y se mantiene en la lucha por el título. Sin embargo, su debut absoluto en la Champions no fue el esperado: cayó 4-1 en Portugal ante Sporting Lisboa. Ahora, con el respaldo de su gente, intentará dar el golpe histórico frente al club más ganador de Europa.
Posibles formaciones
Kairat Almaty: Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata; Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev. DT: Rafael Urazbakhtin.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Marco Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Vinícius Jr., Jude Bellingham y Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.
Detalles del partido
Hora: 13:45 (ARG)
TV: ESPN y Disney+ Premium
Árbitro: Marco Guida (Italia)
VAR: Marco Di Bello (Italia)
Estadio: Central de Pavlodar, Kazajistán
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El expresidente culé deberá comparecer ante la justicia por supuestas irregularidades en las contrataciones de Antoine Griezmann y Malcom, que habrían generado un perjuicio económico de 30 millones de euros para el club.
El campeón indiscutido de los supermedianos fue interceptado por la policía en Omaha, pocas horas después del homenaje por su histórica victoria ante Canelo Álvarez. El operativo incluyó armas desenfundadas y generó revuelo en redes sociales.
El siete veces campeón del mundo anunció la muerte de su inseparable bulldog inglés, al que llamó su "mejor amigo", tras varios días de lucha contra una grave neumonía.
La derrota en Durban no modificó la posición de Argentina en el Ranking de World Rugby, donde continúa sexta, un puesto clave de cara al sorteo de la próxima Copa del Mundo.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
El Gobierno oficializó un refuerzo económico que se sumará al aumento mensual de jubilaciones y pensiones, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Más de mil vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada llena de tradición, cultura y sabores en el Predio Mirtha Legrand.
Daniela Celis informó que el joven dejó la asistencia mecánica y pudo mantener una breve conversación, aunque su pronóstico sigue reservado.
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
El expresidente culé deberá comparecer ante la justicia por supuestas irregularidades en las contrataciones de Antoine Griezmann y Malcom, que habrían generado un perjuicio económico de 30 millones de euros para el club.
El siete veces campeón del mundo anunció la muerte de su inseparable bulldog inglés, al que llamó su "mejor amigo", tras varios días de lucha contra una grave neumonía.