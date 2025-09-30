Real Madrid visita a Kairat en Kazajistán por la Champions League

El Real Madrid afronta este martes un compromiso inédito en la UEFA Champions League: visitará al Kairat de Kazajistán por la segunda fecha del certamen continental. El encuentro se disputará desde las 13:45 (hora argentina) en el Estadio Central de Pavlodar, con televisación de ESPN y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Xabi Alonso llega golpeado tras la derrota 5-2 frente al Atlético de Madrid en LaLiga, aunque su inicio de temporada había sido impecable, con siete victorias consecutivas entre el torneo local y el debut europeo ante Olympique de Marsella (2-1 con doblete de Kylian Mbappé). El entrenador español buscará que sus dirigidos recuperen la solidez y se encaminen hacia la clasificación en un grupo que promete ser exigente.

Por su parte, Kairat atraviesa un gran presente en la liga local, donde marcha segundo con 52 puntos y se mantiene en la lucha por el título. Sin embargo, su debut absoluto en la Champions no fue el esperado: cayó 4-1 en Portugal ante Sporting Lisboa. Ahora, con el respaldo de su gente, intentará dar el golpe histórico frente al club más ganador de Europa.

Posibles formaciones

Kairat Almaty: Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata; Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev. DT: Rafael Urazbakhtin.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Marco Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Vinícius Jr., Jude Bellingham y Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.

Detalles del partido

Hora: 13:45 (ARG)

TV: ESPN y Disney+ Premium

Árbitro: Marco Guida (Italia)

VAR: Marco Di Bello (Italia)

Estadio: Central de Pavlodar, Kazajistán