El Gobierno avanza con ajustes en subsidios y reforma previsional

Caputo defendió la restricción al “rulo” con el CCL
El ministro de Economía sostuvo que la medida corta maniobras especulativas y permite fortalecer las reservas del Banco Central. Aseguró que solo afecta a un reducido grupo de operadores.
En un escenario de fragilidad macroeconómica, se preparan recortes en energía y transporte, menos fondos a provincias y cambios en la fórmula jubilatoria.
El Gobierno nacional avanza con un paquete de medidas orientadas a sostener la estabilidad económica en un contexto de fuerte fragilidad macro. Entre los principales puntos se destacan recortes adicionales en subsidios a la energía y el transporte, una reducción en las transferencias discrecionales a las provincias y una reforma previsional en estudio.
Fuentes oficiales señalaron que la nueva propuesta previsional contempla cambios en la fórmula de actualización de haberes y la posibilidad de aplicar aumentos graduales en la edad jubilatoria, con el objetivo de reducir el déficit del sistema.
En paralelo, la quita de subsidios apunta a disminuir el gasto público y ordenar las cuentas fiscales, aunque desde distintas provincias advierten que la menor asistencia nacional podría complicar el financiamiento de servicios básicos y obras.
Las medidas forman parte del plan de ajuste que el Ejecutivo considera indispensable para recuperar la confianza en los mercados y garantizar la continuidad de los programas acordados con organismos internacionales de crédito.
El país busca evitar la entrega de acciones de la petrolera para cumplir la condena por US$ 16.000 millones. La definición podría llegar en 2026.
Según el INDEC, la pobreza descendió 6,5 puntos en el primer semestre y alcanzó al 31,6% de las personas. Es la cifra más baja en siete años.
La Casa Rosada ratificó que las exportaciones de carne bovina y aviar seguirán exentas de retenciones hasta el 31 de octubre, sin cupo de volumen.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
ARCA confirmó que las exportaciones agropecuarias alcanzaron los u$s7.000 millones fijados por el decreto 682/2025. Desde ahora, las DJVE vuelven al esquema previo.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.