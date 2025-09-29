El Gobierno avanza con ajustes en subsidios y reforma previsional

El Gobierno nacional avanza con un paquete de medidas orientadas a sostener la estabilidad económica en un contexto de fuerte fragilidad macro. Entre los principales puntos se destacan recortes adicionales en subsidios a la energía y el transporte, una reducción en las transferencias discrecionales a las provincias y una reforma previsional en estudio.

Fuentes oficiales señalaron que la nueva propuesta previsional contempla cambios en la fórmula de actualización de haberes y la posibilidad de aplicar aumentos graduales en la edad jubilatoria, con el objetivo de reducir el déficit del sistema.

En paralelo, la quita de subsidios apunta a disminuir el gasto público y ordenar las cuentas fiscales, aunque desde distintas provincias advierten que la menor asistencia nacional podría complicar el financiamiento de servicios básicos y obras.

Las medidas forman parte del plan de ajuste que el Ejecutivo considera indispensable para recuperar la confianza en los mercados y garantizar la continuidad de los programas acordados con organismos internacionales de crédito.