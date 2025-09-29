Enfermedades cardiovasculares causan el 26% de las muertes en Argentina

Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha que busca concientizar sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo y también en Argentina.

Según datos recientes, en el país las enfermedades del corazón representan el 26% de las muertes, con un mayor impacto en mujeres (27,3%) que en hombres (24,5%). De hecho, una de cada tres mujeres fallece por esta causa, un riesgo que se duplica tras la menopausia y supera ampliamente la mortalidad por cáncer.

Los especialistas explican que, tras la menopausia, la caída de los niveles de estrógeno genera alteraciones del colesterol, aumento de la presión arterial, rigidez en las arterias y acumulación de grasa abdominal, factores que incrementan las probabilidades de infarto, arritmias o angina de pecho. En los casos de menopausia precoz, el riesgo es aún mayor.

Además, remarcan que las mujeres suelen presentar síntomas atípicos de infarto, como dolor en cuello, mandíbula, brazos o espalda, falta de aire, mareos, sudoración, náuseas o fatiga inusual. Incluso pueden sufrir cuadros sin obstrucciones significativas en las arterias principales, conocidos como enfermedad coronaria microvascular (MINOCA).

Entre los factores de riesgo, se distinguen los modificables —colesterol elevado, hipertensión, obesidad, tabaquismo, sedentarismo y diabetes— y los no modificables, como la edad, el sexo y los antecedentes familiares. En las mujeres, adquieren relevancia antecedentes como la hipertensión durante el embarazo, la diabetes gestacional o el síndrome de ovario poliquístico.

La Dra. Daniela Nosetto (M.N. 141.096), cardióloga del Hospital Británico, destacó: “Con más de 50 mil infartos al año en Argentina, muchas vidas podrían salvarse con prevención, detección temprana y estilos de vida saludables”. Por su parte, la Dra. Mariana Orozco Tapia (M.N. 176.080) señaló: “Reconocer las señales de alerta es fundamental para una consulta temprana. No deben minimizarse síntomas como opresión en el pecho, molestias irradiadas o cansancio inusual, sobre todo en mujeres”.

Las especialistas concluyeron que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva: alimentación equilibrada, actividad física regular, controles médicos anuales, manejo del estrés y la eliminación del tabaquismo son claves para cuidar la salud cardiovascular.