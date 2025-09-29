Milei y Macri retoman contacto en medio de la campaña

El presidente Javier Milei retomó en las últimas horas el contacto directo con Mauricio Macri, referente del PRO, con quien no se encontraba desde hacía más de un año. Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario le envió mensajes al exjefe de Estado y no se descarta una reunión en los próximos días.



El acercamiento se produce tras el viaje de Milei a Estados Unidos, donde selló acuerdos de asistencia financiera y recibió el pedido de la administración de Donald Trump de garantizar mayor gobernabilidad. En ese contexto, la Casa Rosada busca fortalecer vínculos con aliados políticos de peso para afrontar los desafíos en el Congreso.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantiene un rol clave en las negociaciones. En los últimos días, se mostró junto a Macri en un acto en la Embajada de Arabia Saudita, gesto que fue difundido por el propio Milei en redes sociales. Además, este lunes volverá a reunir al Consejo de Mayo para avanzar en proyectos como el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.



El Gobierno enfrenta un escenario parlamentario adverso, con iniciativas opositoras que lograron bloquear vetos presidenciales en materia de financiamiento universitario y discapacidad. Ante este panorama, Milei busca recomponer la sintonía con el PRO, espacio con el que La Libertad Avanza mantiene acuerdos en distintos distritos.

El Presidente retomará hoy su agenda de campaña en Tierra del Fuego, en el tramo final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, con el objetivo de fortalecer su bancada en el Congreso y sumar respaldo político para avanzar en sus reformas.