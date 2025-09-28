Milei refuerza su campaña tras el respaldo de Trump

El presidente Javier Milei inició el tramo más decisivo de su gestión y de la campaña legislativa tras recibir el respaldo explícito de Donald Trump y del Tesoro de los Estados Unidos. El espaldarazo político y financiero fue presentado como un punto de inflexión para el oficialismo.

Su primera actividad pública luego de la visita a Nueva York fue este sábado en La Rural, donde acompañado por ministros y colaboradores aseguró: “Ahora que los cimientos están firmes, es momento de ver el fruto de nuestro esfuerzo”. Allí destacó el potencial del turismo y prometió infraestructura, nuevas rutas aéreas y beneficios impositivos para el sector.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro del Interior Lisandro Catalán y el secretario de Turismo Daniel Scioli. También participaron autoridades de la Feria Internacional de Turismo (FIT).

Aunque evitó referirse a las críticas recientes del campo por las retenciones, la visita a Palermo se dio en medio de tensiones con productores que cuestionaron la apertura temporal de exportaciones sin impuestos. Desde Coninagro advirtieron que la medida significó “un negocio para unos pocos” y dejó “una sensación amarga”.

En paralelo, un informe de la consultora Econviews marcó que los salarios reales privados se encuentran levemente por debajo de los niveles de noviembre de 2023, y que en el sector público la caída acumulada ronda el 14%.

Este lunes, Milei retomará sus actos en el interior del país con un viaje a Tierra del Fuego, donde encabezará un acto en Ushuaia para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza. Luego continuará en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Mendoza, distritos clave para revertir la pérdida de apoyo registrada en las encuestas.

Con las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre a la vista, la Casa Rosada apuesta a capitalizar el anuncio del Tesoro norteamericano, que garantizó una línea de crédito para después de los comicios. “El Presidente está eufórico”, confiaron fuentes oficiales. La consigna, en palabras del propio Milei, es clara: ganar o ganar.