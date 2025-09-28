Milei refuerza su campaña tras el respaldo de Trump

DNU y Presupuesto 2026 tensan el Congreso
La oposición prepara dictamen para limitar los decretos presidenciales y reclama mayor control sobre las cuentas públicas. El oficialismo busca ganar tiempo hasta después de las elecciones.
Con apoyo político y financiero de Estados Unidos, el presidente Javier Milei inició una nueva etapa de campaña rumbo a las legislativas de octubre, con un mensaje de optimismo y llamados a “no aflojar”.Política 28/09/2025LORENA ACOSTA
El presidente Javier Milei inició el tramo más decisivo de su gestión y de la campaña legislativa tras recibir el respaldo explícito de Donald Trump y del Tesoro de los Estados Unidos. El espaldarazo político y financiero fue presentado como un punto de inflexión para el oficialismo.
Su primera actividad pública luego de la visita a Nueva York fue este sábado en La Rural, donde acompañado por ministros y colaboradores aseguró: “Ahora que los cimientos están firmes, es momento de ver el fruto de nuestro esfuerzo”. Allí destacó el potencial del turismo y prometió infraestructura, nuevas rutas aéreas y beneficios impositivos para el sector.
El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro del Interior Lisandro Catalán y el secretario de Turismo Daniel Scioli. También participaron autoridades de la Feria Internacional de Turismo (FIT).
Aunque evitó referirse a las críticas recientes del campo por las retenciones, la visita a Palermo se dio en medio de tensiones con productores que cuestionaron la apertura temporal de exportaciones sin impuestos. Desde Coninagro advirtieron que la medida significó “un negocio para unos pocos” y dejó “una sensación amarga”.
En paralelo, un informe de la consultora Econviews marcó que los salarios reales privados se encuentran levemente por debajo de los niveles de noviembre de 2023, y que en el sector público la caída acumulada ronda el 14%.
Este lunes, Milei retomará sus actos en el interior del país con un viaje a Tierra del Fuego, donde encabezará un acto en Ushuaia para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza. Luego continuará en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Mendoza, distritos clave para revertir la pérdida de apoyo registrada en las encuestas.
Con las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre a la vista, la Casa Rosada apuesta a capitalizar el anuncio del Tesoro norteamericano, que garantizó una línea de crédito para después de los comicios. “El Presidente está eufórico”, confiaron fuentes oficiales. La consigna, en palabras del propio Milei, es clara: ganar o ganar.
Una encuesta de la Universidad de San Andrés reveló que la satisfacción política y económica cayó al 32%. La mayoría expresa incertidumbre frente al futuro.
La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó un recurso de Vialidad y dejó firme el cierre de la acción civil por $22.300 millones contra la expresidenta y otros condenados.
Un sondeo de RDT Consultores mostró que la desaprobación del Presidente superó el 51%, mientras que el gobernador bonaerense registró una inesperada mejora en su imagen.
En Casa Rosada sostienen que la medida no afectará en las provincias productivas, aunque admiten que Provincias Unidas parte con ventaja en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
El presidente argentino se reunió con el primer ministro israelí en Nueva York y ratificó su compromiso para colaborar en la liberación de los cautivos.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las torturas a Morena, Brenda y Lara fueron emitidas en un grupo cerrado de la red social. El autor es un narco peruano radicado en la Villa 1-11-14.
La caída de árboles y ramas provocó daños en viviendas y vehículos, aunque no se registraron heridos. Bomberos y cuadrillas municipales trabajan en distintos puntos de la ciudad.
El gobernador destacó la baja de homicidios y robos, atribuyéndola al control del sistema penitenciario, nuevas leyes y mejoras salariales en la policía.
El cuartel de Bomberos Voluntarios convoca a vecinos de la ciudad a sumarse al cuerpo activo. La inscripción permanecerá abierta hasta el 17 de octubre.
Un hombre mayor de edad perdió el control de su motocicleta y cayó al pavimento. Fue atendido en el lugar por lesiones leves.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.