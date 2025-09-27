Sólo 3 de cada 10 argentinos están satisfechos con el rumbo

El nivel de satisfacción con la situación política y económica en la Argentina se ubica en apenas un 32%, según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés correspondiente a septiembre.

El relevamiento, realizado en todo el país, muestra una caída de cinco puntos respecto de la medición anterior. Actualmente, el 66% de los consultados se declara insatisfecho con “la marcha general de las cosas”.

El informe señala que, al mismo tiempo transcurrido de gestión, la percepción ciudadana es más baja que durante la presidencia de Mauricio Macri, pero levemente superior a la de Alberto Fernández. Los sectores económicos ABC1 y medio bajos registran los niveles más altos de satisfacción (38%).

La edad y la ideología también influyen: los adultos mayores (34%) y quienes se identifican con la derecha (63%) son los más conformes. Entre los votantes, se destacan los simpatizantes de Javier Milei (60%) y Patricia Bullrich (56%) como los más satisfechos.

Las áreas de mayor aprobación son Política Exterior y Economía (35%), seguidas de Defensa (34%) y Energía (32%). En contrapartida, la insatisfacción es mayor en Educación (69%), Obras Públicas e Infraestructura (70%) y Salud (71%).

En cuanto a los principales problemas, los encuestados mencionaron la corrupción (35%), los bajos salarios (34%) y la falta de empleo (31%). Otros temas como inseguridad (28%), pobreza (27%), educación (19%) e inflación (16%) aparecen en segundo plano.

El estudio también indagó en las emociones que despierta el presidente Javier Milei. Entre quienes aprueban su gestión predominan la esperanza y la confianza, mientras que entre los críticos destacan el rechazo y la decepción.

De cara a las elecciones, la encuesta muestra un panorama abierto: un tercio se inclina por el oficialismo, otro tercio por la oposición, un 15% aún no decidió y un 10% prefiere no responder. La incertidumbre, expresada por el 45% de los entrevistados, domina el escenario político y económico a un mes de los comicios.