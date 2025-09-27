Caputo defendió la restricción al “rulo” con el CCL

Argentina apeló el fallo por la causa YPF
El país busca evitar la entrega de acciones de la petrolera para cumplir la condena por US$ 16.000 millones. La definición podría llegar en 2026.
El ministro de Economía sostuvo que la medida corta maniobras especulativas y permite fortalecer las reservas del Banco Central. Aseguró que solo afecta a un reducido grupo de operadores.Economía27/09/2025LORENA ACOSTA
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este viernes la restricción al denominado “rulo” con el dólar contado con liquidación (CCL). Según explicó, la medida apunta a limitar maniobras especulativas que beneficiaban a unos pocos actores financieros y a recomponer las reservas del Banco Central (BCRA).
“Se cortó un kiosco de unos pocos que arbitraban los dos mercados. Es una buena medida porque favorece a los argentinos y fortalece las reservas”, señaló Caputo en una entrevista con TN.
El funcionario detalló que el jueves, con las condiciones previas, el campo solo pudo comprar el 25% de lo liquidado, mientras que tras la nueva disposición la cifra ascendió al 77%. “Ayer se compraron u$s1.345 millones sobre un total de u$s1.745 millones liquidados por el agro”, indicó.
Caputo aseguró que los principales afectados son apenas unas 20 personas físicas que aprovechaban la diferencia de precios entre los mercados para obtener ganancias rápidas. Con la nueva restricción, el BCRA busca evitar este tipo de arbitrajes y, al mismo tiempo, fortalecer su balance en el marco del acuerdo con el FMI.
Respecto de la inflación, el ministro sostuvo que la suba reciente del dólar no se trasladó a precios. “No estamos viendo un aumento de la inflación. La situación de la gente mejoró con este gobierno. Hay 12 millones de argentinos que sacamos de la pobreza”, afirmó.
El “rulo” consiste en comprar dólares en un mercado y venderlos en otro, aprovechando el desfasaje de cotizaciones. Hasta ahora la prohibición solo alcanzaba a las empresas, pero el Banco Central decidió extenderla también a personas físicas, luego de detectar que algunos directivos de compañías utilizaban esa vía para acceder al CCL.
