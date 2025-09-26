Romina Scoglia, la argentina que corre 246 km en Grecia

La leyenda cuenta que, en el año 490 a.C., el soldado griego Filípides corrió sin descanso desde Atenas hasta Esparta para pedir refuerzos frente al imperio persa. Esa travesía de 246 kilómetros dio origen, siglos más tarde, al Spartathlon, una de las pruebas más exigentes del ultramaratón mundial.

Este sábado, la argentina Romina Scoglia, oriunda de Zárate, afronta nuevamente este desafío que se extiende durante 36 horas, con un recorrido que parte desde la Acrópolis de Atenas y finaliza en la estatua del Rey Leónidas en Esparta. En total, los corredores deben superar 75 puestos de control con horarios estrictos, bajo la amenaza del llamado “colectivo de la muerte”, que retira de la competencia a quienes no llegan a tiempo.

Scoglia, que ya corrió esta competencia en dos oportunidades, se preparó con entrenamientos diarios que incluyeron natación, ciclismo, yoga y rodajes de larga duración. Además, ajustó su dieta vegana para resistir el desgaste, combinando geles energéticos, pastillas de sal y alimentos sólidos como pan y dulce de membrillo.

“La cabeza es clave en este tipo de pruebas. El calor del día, el frío de la noche y la soledad en algunos tramos ponen a prueba la fortaleza mental”, expresó la atleta, quien recibe apoyo de la Municipalidad de Zárate y de la Asociación de Psicología del Deporte Argentino.

El premio para quienes logran completar la carrera no es económico, sino simbólico: una corona de olivos, un vaso de agua del río Evros y el honor de besar los pies de la estatua del mítico Leónidas, como homenaje al mensajero que inspiró la competencia.